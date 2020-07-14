У автомобилей LADA обнаружили очередной дефект

Под отзыв попали 122 автомобиля семейства LADA Granta, отгруженные продавцам в начале июля. Как сообщает ресурс «Лада.Онлайн», ссылаясь на документ, в ходе подготовки машин к продаже, дилерам необходимо провести ревизию. Если дефект будет выявлен, площадку АКБ в сборе заменят на новую. В том случае, если авто уже попало в руки покупателя, его следует доставить в официальный сервис для ремонта.

Стоит отметить, отзывная кампания с участием бракованных «Грант» не была представлена на согласование в Росстандарт, поэтому акция вряд ли появится в базе ведомства. При этом официальные представители АВТОВАЗа отказались комментировать ситуацию.

Между тем, Волжский автозавод в текущем месяце отправляет уже не первое предписание о проверке дефектов. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, в первых числах июля речь шла сразу о четырех моделях — LADA Vesta, Granta, Largus и XRAY — с пропускающими масло заглушками распределительного вала. В том случае добровольный отзыв тоже объявлен не был.