У автомобилей LADA обнаружили очередной дефект

Фото: LADA
В Сеть просочилась данные о сервисном мероприятии, организованном АВТОВАЗом: у некоторых автомобилей LADA обнаружили некондиционные сварные швы кронштейна площадки аккумулятора. Как узнал портал «АвтоВзгляд», дилерам было выслано предприсание с указанием провести проверку.

Под отзыв попали 122 автомобиля семейства LADA Granta, отгруженные продавцам в начале июля. Как сообщает ресурс «Лада.Онлайн», ссылаясь на документ, в ходе подготовки машин к продаже, дилерам необходимо провести ревизию. Если дефект будет выявлен, площадку АКБ в сборе заменят на новую. В том случае, если авто уже попало в руки покупателя, его следует доставить в официальный сервис для ремонта.

Стоит отметить, отзывная кампания с участием бракованных «Грант» не была представлена на согласование в Росстандарт, поэтому акция вряд ли появится в базе ведомства. При этом официальные представители АВТОВАЗа отказались комментировать ситуацию.

Между тем, Волжский автозавод в текущем месяце отправляет уже не первое предписание о проверке дефектов. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, в первых числах июля речь шла сразу о четырех моделях — LADA Vesta, Granta, Largus и XRAY — с пропускающими масло заглушками распределительного вала. В том случае добровольный отзыв тоже объявлен не был.

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14 июля 2020
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