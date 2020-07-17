КамАЗ приступил к сборке новейшего самосвала

Самосвал КАМАЗ-6595 получил более узкую кабину, чем у тягача K5: без спальных мест и с тоннелем по центру, где разместился экономичный мотор. Передний бампер — трехсекционный из штампованных стальных панелей, а радиаторная решетка и головная оптика защищены стальной же сеткой.

Новинка приводится в движение «шестеркой» P6 совместной разработки с немецко-швейцарской компанией Liebherr. В семейство P6 входит несколько моторов мощностью от 400 до 700 л. с. Эти движки отличаются топливной экономичностью и внушительным межсервисным интервалом в 150 000 км.

Стоит отметить, что работы над КАМАЗ-6595 еще не окончены. Инженерам предстоит завершить разработку электрики, пневматической системы, подвески и некоторых крепежей. Кроме того, необходимо еще настроить процесс сборки и обучить персонал.

Тем временем, на предприятии в Набережных Челнах занялись созданием первого КамАЗа, работающего исключительно на электротяге. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, «зеленый» мусоровоз КАМАЗ-53198 на дороги общего пользования выйдет в августе 2020 года.