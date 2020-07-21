АВТОВАЗ начал продавать старый новый внедорожник LADA Niva по завышенной цене

LADA Niva собирают на том же предприятии, что и прежде, но переименованном из «GM-АВТОВАЗ» в «Лада Запад Тольятти» после того, как волжане выкупили долю американского автостроителя в совместном предприятии.

«Вездеход» продается в двух версиях — стандартной и внедорожной Off Road. В первом случае ценник стартует от 726 000 рублей, а во втором — от 812 000. Напомним, что автомобиль с эмблемой Chevrolet на решетке радиатора оценивается в 695 000 рублей. Отметим, что такой «проходимец» уже покинул конвейер, но дилеры продолжают распродавать остатки.

Новинка, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», получила слегка подретушированную внешность, новые центральную панель, приборный щиток и руль. А вот под капотом, как и раньше, трудится 80-сильная бензиновая «четверка» объемом 1,7 л, агрегатированная с пятискоростной «механикой», двухступенчатой «раздаткой» и полным приводом с межосевой блокировкой дифференциала.