Внедорожник LADA Niva опять прибавил в цене

К ценникам LADA Niva АВТОВАЗ вновь прикрутил по 9000 рублей. Так что внедорожник в базовой комплектации SL теперь оценивается в 695 000 рублей, а в топовом варианте LEM Camouflage — в 879 000. Напомним, точно такую же прибавку к прайсу автомобиль получил в конце мая 2020 года.

Можно предположить, что цена на модель раздуется еще раз, когда в шоу-румы прикатит Niva в доработанной версии и с логотипом LADA. А случится это, скорее в середине августа. Оправдаются ли прогнозы, покажет время, тем более, что ждать осталось немного.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», обновленный «проходимец» обзавелся не только новыми шильдиками, но и доработанной внешностью, иными рулевым колесом и приборной панелью, а также лобовым стеклом с электроподогревом. Автомобиль будет предложен в двух версиях — Niva и Niva Off-Road со шноркелем и фаркопом.

Напомним, что основные агрегаты в «Ниве» остались прежними. Внедорожник приводится в движение бензиновой 1,7-литровой «четверкой» мощностью 80 л. с., а помогает ему в этом пятискоростная «механика», двухступенчатая «раздатка» и постоянный полный привод.