Hyundai запустила новый полезный онлайн-сервис для автовладельцев

Отныне владельцы автомобилей Hyundai могут забронировать для посещения сертифицированного сервиса удобное время через Интернет. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на официальном сайте бренда в разделе «Мир Хендэ», либо скачать одноименное приложение на смартфон или планшет.

Запись на ремонт и прочее техническое обслуживание происходит в режиме реального времени: клиентам видны свободные для приема интервалы в выбранном автосервисе. Пользователь заказывает необходимые работы и может увидеть их стоимость.

Стоит отметить, что услугу поддерживают не все российские дилеры. Со списком тех, что в деле, автостроитель предлагает ознакомиться в «Мире Хендэ». Кстати, на этом корейский бренд не собирается останавливать свою цифровизацию. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Hyundai готовит к запуску платформу, объединяющую все доступные онлайн-сервисы, а также позволяющую покупать авто без единого посещения ритейлера. Ожидается, что услуга будет доступна с октября 2020 года.