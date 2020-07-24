Кроссовер Haval F7 пережил первый рестайлинг

Фото: Haval
Кроссоверу F7 всего два года, но марка Haval поспешила провести первый рестайлинг. И это объяснимо: в салон решили встроить широкоформатный дисплей диагональю 12,3 дюйма, ради чего пришлось перекроить оформление передней панели.

Сам дисплей — видимая часть нового медиакомплекса на основе операционной системы Tencent TAI 3.0. Это чисто китайская «операционка», которую делает одноименная компания (к слову, «Тенсенту» принадлежит сверхпопулярный в Китае мессенджер WeChat).

Еще одно новшество — полный переход на виртуальную комбинацию приборов. В базовых версиях будет исполнение с экраном на 7 дюймов, но дорогим комплектациям полагается уже 12-дюймовая «приборка».

Из того, что нельзя увидеть, Haval анонсирует улучшенные материалы отделки, а также увеличенную мощность 2-литрового мотора — 224 вместо прежних 197 л. с.

Фото: Haval

Снаружи новинку можно опознать по «трехмерной» решетке радиатора. Никаким другим правкам дизайн кроссовера подвергать не стали.

В Китае рестайлинговый Haval F7 появится в начале осени. А вот сроки, когда модернизация затронет модель российской сборки, пока неизвестны.

Между тем, популярность китайских автомобилей в России растет: не как на дрожжах, но тем не менее. И Haval F7 — один из лидеров «китайского наступления»! В чем феномен этой машины, можно узнать из тест-драйва портала «АвтоВзгляд».

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24 июля 2020
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