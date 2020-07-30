Ни намека на брак: почему «хрюкает» УАЗ «Патриот»?

Счастливые обладатели УАЗ «Патриот» не сразу осознают какое чудо попало им в руки: ведь ульяновский внедорожник — настоящая модель для сборки, непаханое поле для доработок и один из лучших автомобилей для тюнинга всех времен. Мало того, что для него уже создано множество различных «кит-комплектов» и прочих готовых решений, так и повод пойти в гараж есть всегда. Если владельцу «уазика» некуда приложить руки, значит, он уже поменял машину!

Из «Патриотов» строят и прототипы для соревнований, и настоящих экспедиционных монстров и множество других интересных, порой весьма ярких представителей «мира на четырех колесах». Есть у него, пожалуй, только один недостаток: выехав из автосалона на новенькой машине, почти никому не удается переселить себя и не начать его тут же «докручивать». Уж очень много конструктивный «багов» у Patriot. Мимо такого простора для свершений русский человек не пройдет. Остановится и достанет ключи с отвертками.

Одна из любопытных особенностей, с которой сталкиваются едва ли не все владельцы «Патриотов» — это неприятный «хрюкающий» звук, который издает подкапотное пространство в момент нажатия на педаль газа. Ну, воистину, кому такое придется по душе? В тандеме со слабой шумоизоляцией, подобное поведение автомобиля разочаровывает и даже раздражает. Одним словом, придется засучить рукава и открыть капот.