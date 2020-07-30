Ни намека на брак: почему «хрюкает» УАЗ «Патриот»?

Счастливые обладатели УАЗ «Патриот» не сразу осознают какое чудо попало им в руки: ведь ульяновский внедорожник — настоящая модель для сборки, непаханое поле для доработок и один из лучших автомобилей для тюнинга всех времен. Мало того, что для него уже создано множество различных «кит-комплектов» и прочих готовых решений, так и повод пойти в гараж есть всегда. Если владельцу «уазика» некуда приложить руки, значит, он уже поменял машину!
Из «Патриотов» строят и прототипы для соревнований, и настоящих экспедиционных монстров и множество других интересных, порой весьма ярких представителей «мира на четырех колесах». Есть у него, пожалуй, только один недостаток: выехав из автосалона на новенькой машине, почти никому не удается переселить себя и не начать его тут же «докручивать». Уж очень много конструктивный «багов» у Patriot. Мимо такого простора для свершений русский человек не пройдет. Остановится и достанет ключи с отвертками.
Одна из любопытных особенностей, с которой сталкиваются едва ли не все владельцы «Патриотов» — это неприятный «хрюкающий» звук, который издает подкапотное пространство в момент нажатия на педаль газа. Ну, воистину, кому такое придется по душе? В тандеме со слабой шумоизоляцией, подобное поведение автомобиля разочаровывает и даже раздражает. Одним словом, придется засучить рукава и открыть капот.
Источником забавного звука является корпус воздушного фильтра, который инженеры оснастили специальным завихрителем, по идее он должен равномерно прогонять входящий воздух через всю площадь фильтра. Мысль, безусловно, здравая, но по старой традиции подвела реализация: кусок пластмассы, прикрученный единственным саморезом, не может быть надежной конструкцией. Более того, со временем «отечественная инженерия» расшатывается и производит «дребезжание», которое соизмеримо по музыкальному сопровождению с падением двигателя на раму. А это всего лишь воздушный фильтр «похрюкивает».
Решить проблему можно двумя методами: конструктивным и российским. Российский — это убрать надоедливую пластмассу и продолжить эксплуатацию. Конструктивный же подразумевает разбор всей конструкции и усиление крепления. Например, силиконовым герметиком, который следует проложить вдоль всех мест соприкосновения детали с корпусом фильтра. Год он точно продержится, но потом операцию придется повторить. Именно поэтому большинство владельцев УАЗ «Патриот» предпочитают фирменный отечественный метод — просто убрать «лишнюю» деталь.
Примеров конструктивных просчетов, подобных завихрителю воздуха, в главном отечественном внедорожнике немало, но это не мешает «Патриоту» ежегодно находить новых почитателей. И причина не только в просторном салоне, отменной проходимсоти и низкой цене: дело в том, что россияне любят покопаться в своих авто, дооснастить и доработать, а лучше «уазика» для этих тайных замыслов машины не найти.