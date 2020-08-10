Объявлены российские цены на новый KIA K5

За эти деньги клиент получит не так уж мало: светодиодные фары, 6 подушек безопасности, набор электронных ассистентов, а также кондиционер, круиз-контроль и медиасистему. В качестве приятного бонуса заявлен пакет «теплых» опций, в который включены подогревы форсунок омывателя, передних сидений и боковых зеркал.
Между тем, главный конкурент корейцев — Toyota Camry — стоит минимум 1 718 000 рублей, так что новый KIA точно привлечет покупателей стартовым ценником. Соплатформенный Hyundai Sonata тоже оказался пусть немного, но дороже: за этот седан дилеры сейчас просят минимум 1 549 000.
Но вернемся к KIA K5. На ступеньку выше базового — исполнение Comfort за 1 609 900. Оно дополнительно имеет светодиодные противотуманки, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и более продвинутую «мультимедийку». Можно предположить, что именно этот вариант станерт бестселлером российского рынка.
Далее следуют комплектации Luxe (от 1 709 900) и Prestige (от 1 799 900). Отдельно в иерархии стоят вариации Style (от 1 849 900), GT Line (2 109 900) и GT Line+ (2 199 900) — все они отличаются оспортивленной внешностью и более производительными тормозами. Кроме того, для двух последних доступен только один мотор — 2,5-литровый атмосферник отдачей 194 л. с.
А вот для всех остальных можно выбрать агрегат попроще — 150-сильный двигатель объемом 2 л (для первых двух комплектаций он вообще не имеет альтернативы). В паре с ним трудится 6-ступенчатый автомат, тогда как более мощному К5 уже полагается «восьмиступка». От «механики» решено отказаться полностью — такие машины не берут даже таксопарки.