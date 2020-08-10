Объявлены российские цены на новый KIA K5

За эти деньги клиент получит не так уж мало: светодиодные фары, 6 подушек безопасности, набор электронных ассистентов, а также кондиционер, круиз-контроль и медиасистему. В качестве приятного бонуса заявлен пакет «теплых» опций, в который включены подогревы форсунок омывателя, передних сидений и боковых зеркал.

Между тем, главный конкурент корейцев — Toyota Camry — стоит минимум 1 718 000 рублей, так что новый KIA точно привлечет покупателей стартовым ценником. Соплатформенный Hyundai Sonata тоже оказался пусть немного, но дороже: за этот седан дилеры сейчас просят минимум 1 549 000.

Но вернемся к KIA K5. На ступеньку выше базового — исполнение Comfort за 1 609 900. Оно дополнительно имеет светодиодные противотуманки, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и более продвинутую «мультимедийку». Можно предположить, что именно этот вариант станерт бестселлером российского рынка.