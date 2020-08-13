Забастовка рабочих захлестнула МАЗ и МТЗ

Как свидетельствуют многочисленные видео, в середине рабочего дня коллектив вышел из цехов, скандируя «Уходи!» и «Выборы!» (видимо, эти призывы тоже относятся к Лукашенко). В начале протеста покинуть рабочие места решилась только часть работников, но затем участников забастовки становилось все больше и больше.

Руководство грузового автогиганта сделало весьма пространное заявление: «В сложное время потрясений и кризисов наш коллектив имеет возможность трудиться и растить детей в мирной и безопасной стране. Мы не должны идти на поводу у тех, кто сегодня сеет раздор и смуту, делит общество на своих и чужих!». Под теми, кто «сеет раздор и смуту», очевидно, подразумеваются участники многотысячных акций протеста, захлестнувших Беларусь.