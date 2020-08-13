Забастовка рабочих захлестнула МАЗ и МТЗ

Протестуя против итогов выборов президента Беларуси, которые озвучил тамошний Центризбирком, ранее остановился БелАЗ: его рабочие вышли на территорию завода, скандируя «Уходи! Уходи!», адресуя, судя по всему, эти призывы Александру Лукашенко. Теперь, как узнал портал «АвтоВзгляд», протестные настроения перекинулись на Минский автомобильный завод.

Как свидетельствуют многочисленные видео, в середине рабочего дня коллектив вышел из цехов, скандируя «Уходи!» и «Выборы!» (видимо, эти призывы тоже относятся к Лукашенко). В начале протеста покинуть рабочие места решилась только часть работников, но затем участников забастовки становилось все больше и больше.

Руководство грузового автогиганта сделало весьма пространное заявление: «В сложное время потрясений и кризисов наш коллектив имеет возможность трудиться и растить детей в мирной и безопасной стране. Мы не должны идти на поводу у тех, кто сегодня сеет раздор и смуту, делит общество на своих и чужих!». Под теми, кто «сеет раздор и смуту», очевидно, подразумеваются участники многотысячных акций протеста, захлестнувших Беларусь.

Похожая ситуация разворачивается сегодня и на Минском тракторном заводе: работники предприятия колонной прошли по заводской территории, скандируя «Уходи!» К ним вышло руководство. Ранее гендиректор МТЗ произнес такие слова: «Мы не должны поддаваться провокациям и идти на поводу у тех, кто делит нас на своих и чужих, сеет раздор. Мы разные, но мы все хотим спокойно жить в стабильной стране».

кризис, автозаводы, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, скандал
13 августа 2020
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