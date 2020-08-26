Может ли отечественный автобус конкурировать с импортными аналогами?

Ведь «старье» не только разорит на эксплуатационных расходах, но и под статью может подвести, учитывая, что сегодня власти предъявляют и к автобусам, и к их владельцам повышенные требования — ФЗ «О безопасности дорожного движения» никто не отменял. Как не отменял и ряд не менее жестких постановлений Правительства РФ, приказов Минтранса и Минздрава, регулирующих эту сферу. А ведь еще существуют и региональные регламенты к различным видам маршрутов и назначениям поездок, требующие столь же неукоснительного соблюдения.

Перевозчикам, одним словом, приходится крутится, повышая свою эффективность. А в автобусных перевозках это означает, помимо прочих составляющих, правильный выбор техники, включая затраты на ее обслуживание. И в этом смысле, как ни крути, отечественному бизнесу можно рассчитывать исключительно на отечественного производителя, учитывая все растущие цены на импортные маршрутки и автобусы.

Предпринимателям, выстоявшим против «короны» и нынче преодолевающим последствия кризиса, есть из чего выбирать. Дистрибьютор бренда ГАЗ, Группа компаний «Современные транспортные технологии», предлагает рынку автобусы по многим параметрам не только не уступающие европейским (и уж тем более- китайским) аналогам, но и превосходящие их.

И это не душные и гремящие «коробки» родом из девяностых, а аккуратные микроавтобусы, в которых хочется ехать хоть из Лыткарино в Мытищи, хоть из Москвы в Воронеж. Такую машину уже не стыдно «пригласить» на мероприятие, арендовать для большой компании или поставить в корпоративный парк. Диссонанса среди конкурентных «немцев» и «французов» вызывать не будет.