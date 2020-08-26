Может ли отечественный автобус конкурировать с импортными аналогами?

Ведь «старье» не только разорит на эксплуатационных расходах, но и под статью может подвести, учитывая, что сегодня власти предъявляют и к автобусам, и к их владельцам повышенные требования — ФЗ «О безопасности дорожного движения» никто не отменял. Как не отменял и ряд не менее жестких постановлений Правительства РФ, приказов Минтранса и Минздрава, регулирующих эту сферу. А ведь еще существуют и региональные регламенты к различным видам маршрутов и назначениям поездок, требующие столь же неукоснительного соблюдения.
Перевозчикам, одним словом, приходится крутится, повышая свою эффективность. А в автобусных перевозках это означает, помимо прочих составляющих, правильный выбор техники, включая затраты на ее обслуживание. И в этом смысле, как ни крути, отечественному бизнесу можно рассчитывать исключительно на отечественного производителя, учитывая все растущие цены на импортные маршрутки и автобусы.
Предпринимателям, выстоявшим против «короны» и нынче преодолевающим последствия кризиса, есть из чего выбирать. Дистрибьютор бренда ГАЗ, Группа компаний «Современные транспортные технологии», предлагает рынку автобусы по многим параметрам не только не уступающие европейским (и уж тем более- китайским) аналогам, но и превосходящие их.
И это не душные и гремящие «коробки» родом из девяностых, а аккуратные микроавтобусы, в которых хочется ехать хоть из Лыткарино в Мытищи, хоть из Москвы в Воронеж. Такую машину уже не стыдно «пригласить» на мероприятие, арендовать для большой компании или поставить в корпоративный парк. Диссонанса среди конкурентных «немцев» и «французов» вызывать не будет.
«Газель NEXT»: за красивой «обложкой» и удобным салоном скрывается «ломовой» конь: изначально низкая цена приобретения; ТО — раз в 20 000 км; посадочных мест — от 14 до 22. Можно поставить газобаллонное оборудование или сразу же — прямо на заводе — «конкретизировать» машину: хоть школьный автобус, хоть круизный лайнер. Желание клиента — закон. Жаль, что не все отечественные производители выбрали такую линию поведения.
Автобус «ГАЗель CITY» первым получил яркую современную внешность, которую в будущем примерит новое поколение нижегородских коммерческих автомобилей — «ГАЗель NN». У этого низкопольного «буса» малого класса и конкурентов-то как таковых на нашем рынке нет. Компактные размеры — всего 6,6 метра — позволяют ему быть маневренным в городе. Автобус полностью соответствует государственному стандарту пассажирских перевозок: пассажиры заходят в просторный салон в один шаг, благодаря низкому полу, и могут оглядеться в поисках свободного места в действительно большом «тамбуре». Накопительная площадка у двери сравнима с привычными автобусами.
Откидная аппарель позволяет пройти в салон маломобильным гражданам. Ну, а собственник оценит расход топлива в 12,5 л на 100 км и доступность сервиса как в финансовом, так и в географическом смысле.
Для пассажирских перевозок «регионального масштаба», подходит новое поколение автобусов «Вектор NEXT», которые тоже можно «специализировать» под требования конкретного заказчика. Программа «Доступная среда» отработана и на этом продукте, идеально подходящем для городских маршрутов с небольшим пассажиропотоком. Имеется пригородное исполнение, а также универсальный вариант, который справится с обоими задачами. Доступный «прайс», недорогое содержание и простота обслуживания делают эти машины лидерами конкурентной борьбы за внимание автобусных парков всей России.
Горьковские машины неведомым образом смогли перебраться из детства сразу в юность, будто минуя отрочество. Труженик стал комфортным, встал в один ряд с европейскими конкурентами и обогнал на повороте куда менее надежных, но более сложных и проблемных в обслуживании «китайцев». Каким-то чудом отечественный автомобиль оказался стильным и современным снаружи, комфортным и безопасным внутри, экономичным в конце концов. Но и это не самый важный фактор.
«Группа ГАЗ» впервые в России создала доступный коммерческий транспорт, в который может сесть человек без десятка проведенных за рулем автобуса лет, с одним лишь «гражданским» опытом. И поехать так, будто всю жизнь просидел за «баранкой». Умеешь водить легковой автомобиль? Добро пожаловать! Пары сотен метров хватит для осознания габаритов, руль крутится легко, машина слушается, а удобный селектор КП позволяет переключать передачи порой с большим комфортом, чем у «легковушки». Выехать с таким из кризиса, даже если за спиной тонна проблем — труда не составит.