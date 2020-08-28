Mercedes-Benz отзывает в России машины 15-й раз за месяц

На сайте Росстандарта появилась информация об очередной отзывной акции, охватывающей автомобили Mercedes-Benz. На этот раз автостроитель приглашает в сервис владельцев А-класса, реализованных в России в период с 2018 по 2020 год. Причина — некорректная установка дренажного шланга для конденсата кондиционера.

В числе прочих проблем, которые «мерседесовцы» обнаружили в последнее время на других авто — ненадежное соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора (C-, E-, S-классы, GLC и CLS 2019—2020 годов), неправильная прокладка жгутов электропроводов поворотных сидений (Sprinter 2019 года), сбой системы экстренного торможения (X-Class 2018—2019 годов) и много иных «косяков».

Поскольку действующих отзывных акций предостаточно — как и автомобилей, которые под них подпадают — рекомендовать связаться с дилером или заглянуть на сайт «Росстандарта» можно смело всем владельцам Mercedes-Benz. Напомним, что для проверки открытых сервисных кампаний потребуется только VIN транспортного средства.