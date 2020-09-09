Легенда Феррари: почему, даже имея деньги, нельзя купить дорогостоящую машину

Внезапный шейх или новая поп-звезда изгоняются вниз листа. А в случае нервного поведения и попыток давления — и вовсе исключаются из списка клиентов без права на реабилитацию. Позволено быть богатым, не позволено неподобающее поведение. Один бестактный порыв — и покупка Ferrari станет доступной только через AliExpress.

Но в 2013 году фирма выпустила самую дорогую в XXI веке модель LaFerrari ограниченным тиражом в 499 экземпляров. «Базовая» цена — от €1.3 млн. Но затем компания сделала последний экземпляр с порядковым номером 500, чтобы разыграть на аукционе, направив вырученные €7 млн. жертвам землетрясения. Во всем мире LaFerrari хотят до сих пор.

Маурицио Парлато был шефом Ferrari-USA. Кто из американских миллиардеров станет ездить на LaFerrari — решал именно он. И даже пересев в кресло руководителя американского дистрибьютора Bugatti, Маурицио Парлато остался уважаемым и влиятельным в клане Ferrari. И когда очередному миллиардеру стало невмоготу, он отыскал бывшего топ-менеджера и предложил за гонорар в $2,8 млн. найти ему LaFerrari в трейд-ине, в приличном состоянии, без пробега по Америке, с одним хозяином, непрокуренным салоном, сервисной книжкой. Маурицио Парлато машину нашел, клиент заплатил в кассу $1,4 млн и…