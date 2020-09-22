Аналитики подсчитали средний возраст автомобилей в России

По состоянию на 1 июля средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,6 года. При этом иномарки существенно моложе отечественных машин — 11,6 против 17 лет.

Если говорить о конкретных странах, то средний возраст китайских автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД — 8 лет. Чуть старше «корейский» автопарк — 8,2 года. На «европейцах» россияне ездят порядка 11 лет, на «американцах» — 12. Дольше же всего наши сограждане «гоняют» японские машины — около 14 лет.

Добавим, что активнее всего автомобили меняют в Татарстане — там средний возраст машин составляет 10 лет. На второй строчке рейтинга самых «молодых» автопарков располагается Москва (10,2 года), на третьей — Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО (по 10,8 года).

Самые старые автомобили эксплуатируются на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке средний возраст «легковушки» достигает 23,4 года. В европейской АО машины «живут» по 21,7 года, в Приморском крае — по 21,5.