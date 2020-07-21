Определена цена проезда по непостроенной еще трассе М12 «Москва—Казань»

Скоростную автомагистраль, соединяющую Первопрестольную и столицу Tатарстана, Правительство РФ поручило ввести в эксплуатацию в 2024 году. И, похоже, ничего невыполнимого в этом задании нет. На строительство в общей сложности планируется выделить более 650 млрд. рублей. Из них 150 млрд. — уже в 2020 году.

За 1 км пути владельцу легкового авто без прицепа придется выложить около 2,5 рубля. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на телеканале «Россия 1». Как и М11 «Нева», трасса от Москвы до Казани (800 км), будет полностью платной. При этом чиновник напомнил, что при использовании транспондера автомобилистов ждет скидка в 20%.

Получается, что общий ценник на проезд по М12 достигнет 1600 рублей с учетом скидки. Кстати, новая магистраль станет частью международного транспортного коридора между Европой и Китаем вместе с «Невой» и строящейся сегодня Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД).