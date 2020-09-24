ГАЗ приступил к производству электромобилей

Большая часть компонентов — шасси, кабина, кузов, салон — были взяты от обычной «Газели Next», но дополнительно электромобилю пришлось обзавестись тяговыми батареями, электродвигателем, преобразователем напряжения и зарядным устройством. При полной массе 4,6 тонны грузоподъемность машины сотавляет 2,5 тонны (это значит, что для управления нужны права категории С).
Двигатель — мощностью 100 кВт или 136 л. с., хотя максимальный крутящий момент — неплохие 310 Н·м. А вот емкость аккумуляторных батарей — всего 48 кВт∙ч, поэтому запас хода на одной зарядке — скромные 120 км. Правда, по желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км, но для этого придется поставить дополнительные аккумуляторы, что уменьшит грузоподъемность.
Первые предсерийные электромобили были собраны на заводском конвейере, а вскоре начнется их серийное производство.
Это будет единая электрическая платформа, которая позволит выпускать полную линейку батарейных моделей: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты спецтехники.
По данным портала «АвтоВзгляд», Горьковский автозавод планирует начать серийное производство электромобиля GAZelle e-NN в 2021 году.