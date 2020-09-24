ГАЗ приступил к производству электромобилей

Фото производителя.
Горьковский автозавод сделал несколько предсерийных образцов электромобиля под названием «Газель e-NN». Что из этого получилось, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Большая часть компонентов — шасси, кабина, кузов, салон — были взяты от обычной «Газели Next», но дополнительно электромобилю пришлось обзавестись тяговыми батареями, электродвигателем, преобразователем напряжения и зарядным устройством. При полной массе 4,6 тонны грузоподъемность машины сотавляет 2,5 тонны (это значит, что для управления нужны права категории С).

Двигатель — мощностью 100 кВт или 136 л. с., хотя максимальный крутящий момент — неплохие 310 Н·м. А вот емкость аккумуляторных батарей — всего 48 кВт∙ч, поэтому запас хода на одной зарядке — скромные 120 км. Правда, по желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км, но для этого придется поставить дополнительные аккумуляторы, что уменьшит грузоподъемность.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Первые предсерийные электромобили были собраны на заводском конвейере, а вскоре начнется их серийное производство.

Это будет единая электрическая платформа, которая позволит выпускать полную линейку батарейных моделей: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты спецтехники.

По данным портала «АвтоВзгляд», Горьковский автозавод планирует начать серийное производство электромобиля GAZelle e-NN в 2021 году.

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24 сентября 2020
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