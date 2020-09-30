Китайская Dongfeng представила два новых кроссовера и один супермотор

Dongfeng Motor Group Co — это, без преувеличения, гигант китайского автопрома. Чтобы были понятны масштабы величия этой промышленной группы, отметим, что в нее входят 13 подразделений! Среди них — совместные предприятия с марками Nissan, Honda, Peugeot, Citroёn, Kia и Infiniti.
Что касается собственно бренда Dongfeng (или DFM), то на выставочной экспозиции он представил 14 легковых моделей, пару беспилотных разработок, один концепт и четыре модели двигателей. Вдобавок новый бренд электромобилей Voyah, который является подразделением «Дунфена», показал на первой для себя выставке два кроссовера и другие разработки.
Флагман марки, кроссовер AX7, обзавелся версией PRO, которая отличается особенным декором. Так, новые решетка и передний бампер дополнены красными акцентами, а на дверях появились молдинги. Кроме того, такому кроссоверу полагаются автопилот второго уровня (проще говоря, продвинутая версия круиз-контроля) и современная медиасистема.
Российским поклонникам марки DFM стоит обратить внимание на премьеру компактного «паркетника» Dongfeng Glory 500. Это «младший брат» представленного в России DFM 580. Возможно, модель длиной 4,4 метра со временем доберется до нашего рынка.
Помимо автомобилей, группа Dongfeng Motor представила на Пекинском автосалоне серию силовых агрегатов. В частности, публике показали двигатель C15TDR с непосредственным впрыском и турбонаддувом C15TDR. Его тепловой КПД — 41,07%: пожалуй, никогда до этого китайцы не делали столь совершенных движков. Поздравляем!