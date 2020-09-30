Китайская Dongfeng представила два новых кроссовера и один супермотор

Dongfeng Motor Group Co — это, без преувеличения, гигант китайского автопрома. Чтобы были понятны масштабы величия этой промышленной группы, отметим, что в нее входят 13 подразделений! Среди них — совместные предприятия с марками Nissan, Honda, Peugeot, Citroёn, Kia и Infiniti.

Что касается собственно бренда Dongfeng (или DFM), то на выставочной экспозиции он представил 14 легковых моделей, пару беспилотных разработок, один концепт и четыре модели двигателей. Вдобавок новый бренд электромобилей Voyah, который является подразделением «Дунфена», показал на первой для себя выставке два кроссовера и другие разработки.