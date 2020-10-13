Британское правительство спасает китайский Lotus

Когда Серджио Маркионне решил закрыть все заводы FIAT в Италии, его вызвал к себе на разговор премьер-министр Берлускони и за одиннадцать часов объяснил внеэкономические резоны сохранения национального символа страны. У американцев отношение к автопрому зависит от партийной принадлежности президента. В кризис при демократе Обаме «Большая Тройка» получила максимальную поддержку и соучастие властей, при республиканце Трампе кризис преодолевается «Большой Тройкой» за свой счет и по собственному разумению.

В большинстве же случаев, повторимся, правительства не вмешиваются в дела погибающих фирм, обосновывая это непозволительным расходованием бюджета на неудачи частных компаний, поскольку нет государственных денег, а есть деньги налогоплательщиков. Но с англичанами случился внезапный сбой.

Еще недавно они лишь констатировали гибель компаний и хладнокровно созерцали, как умирал Rover и MG, с молотка уходили Jaguar и Land-Rover, Rolls-Royce и Bentley, банкротился Bristol, отошли к китайцам умерший Austin и London Taxi Company, исчезли Hillman, Humber, Jensen, Jowett, Lanchester, Lea-Francis, Morris, Napier, Reliant, Riley, Singer, Standard, Sterling, Sunbeam. Но внезапно англичанам стало жалко Lotus.

Примечательно, что британского в нем только прописка, а по документам прежние владельцы из малазийского Proton перепродали его в 2017 году китайской Geely. Ну, тут уж что осталось, то и прижимают к груди, омывая запоздалыми слезами раскаяния…