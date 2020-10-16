Гиперкар Alieno Arcanum: 24 мотора за 1,5 млн. евро

У болгарского Alieno Arcanum неординарная концепция. Во-первых, все автомобили по умолчанию имеют полный привод. Во-вторых, использованы мотор-колеса. В-третьих, электромоторов на каждое колесо устанавливается минимум три. Поэтому самая простая версия Alieno Arcanum RP2 получает 12 электромоторов. Далее их количество увеличивается до четырех, пяти или шести на каждое колесо. У топовой Alieno Arcanum RP5 электромоторов 24 штуки. Модельная линейка состоит из четырех версий, индекс каждой указывает на мощность: RP2 — 2610 л. с., RP3 — 3481 л. с., RP4 — 4351 л. с., RP5 — 5221 л. с.

Про максимальную скорость болгары скромно объясняют, что она тоже зависит от конфигурации, но самая медленная версия имеет 303 км/ч, а самая быстрая — 488 км/ч. В действительности показатели скорости занижены, чтоб не пугать общественность. Зато каждая модель изначально может быть заказана в гоночной, трековой или дорожной версии.

Питание электромоторов осуществляется от суперконденсаторов и графеновых батарей. При заказе можно выбрать любой запас хода: 340 км, 680 км и 1020 км. Варианты зарядки такие же гипер, как и все в этом автомобиле. Любой, кто найдет источник мощностью 2700 кВт, заполнит накопитель энергии на 80% менее чем за три минуты. Кому достаточно мощности зарядки 350 кВт, должен ждать от восьми до 14 минут. Аккумуляторы заметно сказываются на массе. Сочетание самого скромного привода и самой маленькой батареи весят 1,6 тонны. Самый мощный и быстрый Alieno Arcanum RP5 весит почти 3 тонны.