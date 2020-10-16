Гиперкар Alieno Arcanum: 24 мотора за 1,5 млн. евро

Гиперспортивные автомобили с электроприводами и обещаниями гигантской производительности выскакивают из технологических джунглей почти каждый день. Но даже среди этих блистательных обещаний догнать и перегнать Илона Маска, болгарский Alieno Arcanum заметно выделяется. Это электромобиль мощностью 5221 л. с. с 24 электромоторами.
Когда в 2018 году болгары презентовали проект, учинив первый натиск на психику, специалисты еле удержались от паники, настолько продуманной и законченной выглядела затея. А теперь появились новые признаки жизни: открыт прием заказов. Срок изготовления зависит от конфигурации автомобиля и колеблется от 18 месяцев за самый простой RP2 в 2610 л. с. и до 30 месяцев за RP5 в 5221 л. с.
У болгарского Alieno Arcanum неординарная концепция. Во-первых, все автомобили по умолчанию имеют полный привод. Во-вторых, использованы мотор-колеса. В-третьих, электромоторов на каждое колесо устанавливается минимум три. Поэтому самая простая версия Alieno Arcanum RP2 получает 12 электромоторов. Далее их количество увеличивается до четырех, пяти или шести на каждое колесо. У топовой Alieno Arcanum RP5 электромоторов 24 штуки. Модельная линейка состоит из четырех версий, индекс каждой указывает на мощность: RP2 — 2610 л. с., RP3 — 3481 л. с., RP4 — 4351 л. с., RP5 — 5221 л. с.
Про максимальную скорость болгары скромно объясняют, что она тоже зависит от конфигурации, но самая медленная версия имеет 303 км/ч, а самая быстрая — 488 км/ч. В действительности показатели скорости занижены, чтоб не пугать общественность. Зато каждая модель изначально может быть заказана в гоночной, трековой или дорожной версии.
Питание электромоторов осуществляется от суперконденсаторов и графеновых батарей. При заказе можно выбрать любой запас хода: 340 км, 680 км и 1020 км. Варианты зарядки такие же гипер, как и все в этом автомобиле. Любой, кто найдет источник мощностью 2700 кВт, заполнит накопитель энергии на 80% менее чем за три минуты. Кому достаточно мощности зарядки 350 кВт, должен ждать от восьми до 14 минут. Аккумуляторы заметно сказываются на массе. Сочетание самого скромного привода и самой маленькой батареи весят 1,6 тонны. Самый мощный и быстрый Alieno Arcanum RP5 весит почти 3 тонны.
В салоне пилота ожидает витраж, обтянутый алькантарой и кожей, усеянный огнями дисплеев. Но самое важное в неукротимом Alieno Arcanum — управление голосом. Там где остальные производители все еще надеются на ловкость и сноровку человека, попадающего пальцем в виртуальную кнопку на скорости за 300 км/ч, болгары отдали максимум полномочий голосовому управлению.
Они прекрасно понимают, что на их машине оторвать руки от руля не получится. Важный аспект — команды можно записать свои, что станет огромным подспорьем в случае продажи русским клиентам. Мы ведь умеем общаться самыми короткими репликами в мире, не больше трех букв, зато в широчайшем диапазоне смыслов. Задача лишь научить машину разбираться в интонационных оттенках. Чтобы она понимала, что от нее хотят, когда ее хвалят, а когда с досадой констатируют нерасторопность.
…Да, цена у гиперкара Alieno Arcanum тоже выдающаяся — от 750 000 до 1 500 000 евро.