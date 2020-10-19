Гиперкар Aznom Palladium: длиннее и выше не бывает

А мир на бедноту плюнул, решив, что будет их терпеливо кормить социальными пособиями, лишь бы никуда не лезли и многого не требовали. А жизнь принадлежит богатым. Поэтому гиперкары появляются нынче с такой назойливой интенсивностью.
Вот и на этой неделе Италия заявила самый грандиозный автомобиль XXI века — гиперседан Aznom Palladium. Учитывая, что 100 лет тому назад страна была в лидерах автомобилестроения, причина внимательно отнестись к заявке есть.
Создается автомобиль ради удивления. Восторгаться им не обязательно. А вот остолбенеть надо непременно. Чтобы сразу оказаться удивительным, Aznom Palladium строится самым большим — шесть метров в длину. А с высотой никто не угадает — два метра. Таких высоких седанов не делают даже ради английской королевы. Aznom Palladium — полноприводный с изменяемым дорожным просветом, и заявленные два метра роста это не верхняя точка внедорожного режима, а промежуточное положение комфорта.
Не менее удивителен двигатель. Aznom Palladium вовсе не электрический и даже не водородный, а бензиновый. V8 с двойным турбонаддувом объемом 5,7 л мощностью 700 л. с. и моментом 900 Нм. Выходит, что удивить должна традиционность силового агрегата, а не его инновационность?
Выпущено будет всего десять экземпляров Aznom Palladium. Все они получат индивидуальные отличия, особенно в оснащении и оформлении салона, чтобы коллекционеры грядущих веков охотились за подлинниками и не обманывались на реплики, имея на руках список обширных подсказок. Удивление вызовет и коробящее слух имя автомобиля Aznom. Это искусственное слово — написанное в обратном порядке название родного города гиперлимузина — Монца.
Почему итальянцы уверены, что миру достаточно десяти огромных автомобилей? Потому, что они метят в конкуренты Bugatti Type 41 Royale. Это скрытая попытка исторического реванша, понятная в основном знатокам. Bugatti Type 41 имя Royale получил не в момент рождения на заводе, а по факту всеобщего признания, в качестве награды за величие. Всего с 1926 по 1933 год было выпущено шесть экземпляров. Никому неизвестные авторы проекта Aznom Palladium намекают как раз на эти исторические параллели — до них великий автомобиль в истории был только один, теперь их будет два.
Этторе Бугатти собирался построить 25 экземпляров Type 41, но сделал всего шесть из-за огромной цены. На планете не нашлось достаточного количества миллиардеров. Aznom Palladium полагает, что сейчас на Земле десяток толковых богатеев найдется.