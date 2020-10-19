Гиперкар Aznom Palladium: длиннее и выше не бывает

А мир на бедноту плюнул, решив, что будет их терпеливо кормить социальными пособиями, лишь бы никуда не лезли и многого не требовали. А жизнь принадлежит богатым. Поэтому гиперкары появляются нынче с такой назойливой интенсивностью.

Вот и на этой неделе Италия заявила самый грандиозный автомобиль XXI века — гиперседан Aznom Palladium. Учитывая, что 100 лет тому назад страна была в лидерах автомобилестроения, причина внимательно отнестись к заявке есть.

Создается автомобиль ради удивления. Восторгаться им не обязательно. А вот остолбенеть надо непременно. Чтобы сразу оказаться удивительным, Aznom Palladium строится самым большим — шесть метров в длину. А с высотой никто не угадает — два метра. Таких высоких седанов не делают даже ради английской королевы. Aznom Palladium — полноприводный с изменяемым дорожным просветом, и заявленные два метра роста это не верхняя точка внедорожного режима, а промежуточное положение комфорта.