Cамый быстрый McLaren: у него будут особенные шины

Фото производителя.
Pirelli разработала шины для нового суперкара McLaren 765LT. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», автомобиль самой быстрой моделью семейства Super Series.

Перед инженерами Pirelli стояла задача, чтобы автомобиль демонстрировал максимальную производительность в сухую погоду. Результатом стала усовершенствованная версия пркрышек P Zero Trofeo R.

Шина, изначально задуманная как трековая, может использоваться на дорогах общего пользования.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Что касается суперкара McLaren 765LT, то он оснащается двигателем мощностью 765 л. с. Понятно, что покрышки P Zero Trofeo R обязаны выдерживать экстремальное ускорение и высокие аэродинамические нагрузки.

Поэтому инженерам Pirelli пришлось уделить особое внимание структуре и профилю шин, увеличив пятно контакта. В итоге, новый 765LT на треке оказался быстрее, чем любой другой автомобиль из когда-либо сделанных в Уокинге. Интересно, кто-нибудь из наших олигархов купит себе такой?

премиальный сегмент, премиум-сегмент
2 октября 2020
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