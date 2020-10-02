Cамый быстрый McLaren: у него будут особенные шины

Что касается суперкара McLaren 765LT, то он оснащается двигателем мощностью 765 л. с. Понятно, что покрышки P Zero Trofeo R обязаны выдерживать экстремальное ускорение и высокие аэродинамические нагрузки.

Поэтому инженерам Pirelli пришлось уделить особое внимание структуре и профилю шин, увеличив пятно контакта. В итоге, новый 765LT на треке оказался быстрее, чем любой другой автомобиль из когда-либо сделанных в Уокинге. Интересно, кто-нибудь из наших олигархов купит себе такой?