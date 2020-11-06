В октябре резко выросли российские продажи легковых машин

В прошедшем октябре продажи новых легковых автомобилей и LCV в России выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числовом выражении это составляет 154 164 штук, сообщила АЕБ в своем очередном ежемесячном релизе.

Рассматривая российский рынок на более длительном временном отрезке, за январь-октябрь 2020-го, можно констатировать, что его сжатие неуклонно продолжается. С начала года объемы продаж тут снизились на 12,1% по сравнению с прошлым годом — до 1,189 млн авто. Статистика АЕБ утверждает, что в октябре лидером по объемам реализованных в нашей стране машин стал «АВТОВАЗ». Он продемонстрировал рекордный за последние 6 лет взлет продаж ТС марки Lada — сразу на 22% (до 37 000 единиц).

На втором месте KIA. Ее объем реализации вырос на 5%, достигнув уровня 21 200 машин. Замыкает тройку лидеров по продажам в октябре 2020-го другой «кореец» — Hyundai. Правда, он показал не рост, а падение количества купленных людьми авто бренда — на 3%, до 15 400.

Четвертым в ТОП 5 самых продаваемых марок легковушек в октябре в России идет Renault с показателем на уровне 14 300 единиц (+5%). Замыкает пятерку успешных Skoda с 10 100 покинувших фирменные автосалоны транспортными средствами, что означает рост на уровне 13%.