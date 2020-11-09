«Монарх»: фейковый S-класс по-русски начали продавать за 4,5 миллиона

Помнится, как в декабре минувшего года прошла презентация супертехнологичной модели «Монарх», на которой саму модель так, увы, и не показали. Что ж, не доехала — бывает! Но создатели мифа о машине не унывают. Более того: даже заявляют, что готовы к сборочному производству. Только чего?
Ведь ни одного «живого» прототипа продемонстрировано не было. Не увидели мы и макет. Скажем больше: не факт, что вообще когда-нибудь увидим. Между тем, свита «Монарха» даже родила официальный пресс-релиз со словами «мы завершили разработку модели S класса и готовы приступить к ее производству для сертификации». Амбициозно — не поспоришь. Как будет на деле — узнаем. Пусть даже и не скоро.
Если верить представителям свежеиспеченного «на словах» автобренда, первую партию машин ограничат 30 экземплярами, причем десять из них окажутся нереально премиальными и даже именными.
Карбон, алюминий, ценные породы дерева, высококачественная кожа, драгоценные металлы — «в скором времени эти машины будут предложены избранному кругу лиц». Если подробнее, то авторы проекта видят в числе заказчиков представителей министерств и ведомств. Неужели сибирский стартап намерен отобрать клиентуру у исконно русских «членовозов» Aurus? Что ж, это вам не мешки ворочать…
Как бы то ни было, а «Монарх» уже успел даже приклеить себе ценник — прайс начинается от 58 000 долларов, что в переводе на дешевеющую российскую валюту составляет около 4 500 000 рублей. В эту сумму оценивается новый русский электрический S-класс, способный преодолеть на одной зарядке до 400 километров пути. По крайней мере, в теории. А как будет на практике и будет ли вообще — это, повторимся, большой вопрос.
Впрочем, строит же за деньги клиентов Илон Маск свои Tesla — не мешает это и новосибирским предпринимателям, открывшим стол заказов на мифический электрокар. Вот только до «хитровыдуманности» заокеанского «Остапа Бендера» наших дней им далеко так же, как русскому автопрому до премиума, а «Тесле» — до Марса.