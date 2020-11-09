«Монарх»: фейковый S-класс по-русски начали продавать за 4,5 миллиона

Помнится, как в декабре минувшего года прошла презентация супертехнологичной модели «Монарх», на которой саму модель так, увы, и не показали. Что ж, не доехала — бывает! Но создатели мифа о машине не унывают. Более того: даже заявляют, что готовы к сборочному производству. Только чего?

Ведь ни одного «живого» прототипа продемонстрировано не было. Не увидели мы и макет. Скажем больше: не факт, что вообще когда-нибудь увидим. Между тем, свита «Монарха» даже родила официальный пресс-релиз со словами «мы завершили разработку модели S класса и готовы приступить к ее производству для сертификации». Амбициозно — не поспоришь. Как будет на деле — узнаем. Пусть даже и не скоро.