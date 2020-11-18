Почему сегодня сложно купить подержанную машину

Спрос на подержанные автомобили в России летом этого года не только восстановился до пост-карантинных показателей, но и вошел в фазу роста по сравнению с прошлым годом. В итоге в октябре этого года спрос на покупку автомобилей с пробегом на Авито Авто вырос в сравнении с прошлым годом на 32%. При этом, однако, предложение со стороны частных продавцов остается на уровне ниже прошлого года. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

– Предложение по продаже подержанных автомобилей уже восстановилось до пост-карантинного уровня. Но в то же время предложение со стороны частных продавцов остается на уровне ниже прошлого года, — комментирует ситуацию руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев. — Владельцы автомобилей сейчас меньше настроены продавать. Это означает, что для автодилеров повышается конкуренция за возможность выкупа автомобилей для пополнения складов…

Однако, утверждают эксперты, дилеры уделяют явно недостаточное внимание к подержанным автомобилям, хотя, казалось бы, для них это неплохой шанс выстоять в трудные времена. Но беда в том, что в настоящее время большинство официальных дилерских центров в России еще недостаточно выстроили процессы по приемке на склад и продаже подержанных автомобилей. Это связано в том числе и с тем, что число дилерских центров в стране неуклонно сокращается: