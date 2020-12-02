Китайская марка Brilliance покидает российский рынок

Фото: АвтоВзгляд
Компания Brilliance, известная нашим соотечественникам поделками на манер BMW, в период с января по октябрь смогла реализовать в России всего 177 автомобилей. Да, кроссоверы V3 и V5 у нас все еще продаются, но не покупаются. Скажем больше: автопроизводитель официально признан банкротом.

О том, что компанию «Бриллианс» ждет глобальное фиаско, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Наши прогнозы подтвердились. Решением суда Шэньяна холдингу Brilliance Auto назначена реорганизация. Иными словами, автостроитель начал процедуру банкротства.

Да, долгов у китайцев накопилось много больше, чем «весят» их активы. Еще бы: убыток концерна превысил 340 000 000 юаней. Похоже, одним «поднебесным» брендом на планете вскоре станет меньше.

  • Кроссовер Brilliance V5
    Фото производителя
  • Кроссовер Brilliance V3
    Фото производителя

Что касается нашей страны, то марка ожидаемо свернет свою деятельность, хотя на дилерских площадках еще можно найти запылившиеся кроссоверы Brilliance, причем трех- и даже четырехлетней давности. Речь о модели V5 и младшей, формально более свежей V3, которая так и не успела обновиться, несмотря на жадные обещания. Впрочем, слова китайских товарищей крайне редко вяжутся с делами. Помнится, как в Brilliance заикались о намерениях построить в России собственный завод. Разумеется, не случилось.

Справедливости ради стоит добавить, что официально свой уход с российского рынка представители бренда не подтверждают. Правда, их конкуренты-соотечественники Haima, Hawtai и Lifan, много лет остававшийся бестселлером среди всех автостроителей из КНР, тоже всячески опровергали намерения смотать удочки. По факту — нет ни удочек, ни продаж.

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2 декабря 2020
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