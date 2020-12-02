Китайская марка Brilliance покидает российский рынок

О том, что компанию «Бриллианс» ждет глобальное фиаско, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Наши прогнозы подтвердились. Решением суда Шэньяна холдингу Brilliance Auto назначена реорганизация. Иными словами, автостроитель начал процедуру банкротства.
Да, долгов у китайцев накопилось много больше, чем «весят» их активы. Еще бы: убыток концерна превысил 340 000 000 юаней. Похоже, одним «поднебесным» брендом на планете вскоре станет меньше.
Что касается нашей страны, то марка ожидаемо свернет свою деятельность, хотя на дилерских площадках еще можно найти запылившиеся кроссоверы Brilliance, причем трех- и даже четырехлетней давности. Речь о модели V5 и младшей, формально более свежей V3, которая так и не успела обновиться, несмотря на жадные обещания. Впрочем, слова китайских товарищей крайне редко вяжутся с делами. Помнится, как в Brilliance заикались о намерениях построить в России собственный завод. Разумеется, не случилось.
Справедливости ради стоит добавить, что официально свой уход с российского рынка представители бренда не подтверждают. Правда, их конкуренты-соотечественники Haima, Hawtai и Lifan, много лет остававшийся бестселлером среди всех автостроителей из КНР, тоже всячески опровергали намерения смотать удочки. По факту — нет ни удочек, ни продаж.