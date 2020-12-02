Китайская марка Brilliance покидает российский рынок

Что касается нашей страны, то марка ожидаемо свернет свою деятельность, хотя на дилерских площадках еще можно найти запылившиеся кроссоверы Brilliance, причем трех- и даже четырехлетней давности. Речь о модели V5 и младшей, формально более свежей V3, которая так и не успела обновиться, несмотря на жадные обещания. Впрочем, слова китайских товарищей крайне редко вяжутся с делами. Помнится, как в Brilliance заикались о намерениях построить в России собственный завод. Разумеется, не случилось.

Справедливости ради стоит добавить, что официально свой уход с российского рынка представители бренда не подтверждают. Правда, их конкуренты-соотечественники Haima, Hawtai и Lifan, много лет остававшийся бестселлером среди всех автостроителей из КНР, тоже всячески опровергали намерения смотать удочки. По факту — нет ни удочек, ни продаж.