Почему рамные внедорожники «круто» подорожают в России

В России любят внедорожники, о них мечтают и даже боготворят. А настоящий внедорожник обязательно должен быть с рамой. Но таких машин становится все меньше. И вот уже культовый Land Rover Defender выходит с несущим кузовом, что многими «джипперами» воспринимается, как предательство.
Однако сколько не лей слез, мировой тренд не изменить: хороших дорог становится все больше, а бездорожья меньше. Да и владельцы больших полноприводных машин не спешат в массовом порядке месить грязь. Тем не менее, мы считаем, что рамные внедорожники останутся надолго, и будут только дорожать. И не беда, что на асфальте они валкие и плохо управляются, да и по комфорту уступают легковушкам и кроссоверам.
Причины роста цен заключаются не только в девальвации рубля и увеличении количества импортных комплектующих, скажем, на российских УАЗах. Хотя это тоже вносит существенный вклад в рост «прайсов».
Итак, раз уж мы упомянули УАЗ, возьмем его продукцию, как самую народную в сегменте. Уверены — такие вездеходы может купить только настоящий патриот. А таких у нас много. Ведь человек покупает не автомобиль, а, по сути, конструктор. К машине, цена которой перевалила за миллион рублей (вариант с «автоматом»), нужно приложить еще и умелые руки, чтобы протянуть, подлатать и «подшаманить» новенькую модель. Это требует дополнительных затрат. А если еще сделать тюнинг… В итоге, «УАЗик», который довели до ума, получается много дороже того, что продают в салоне.
Конечно же, завод про это знает. Говорит, что работает над качеством, улучшает эргономику. А еще у ульяновцев есть мечта превратить «Патриот» в настоящий городской внедорожник. Для такого хитрого плана нужны колоссальные инвестиции и новые технические решения. Это потянет за собой очередной скачек цен.
Вот яркий пример. По такому же пути уже пошел Jeep, выпустив новейший Wrangler еще в 2017 году. Чтобы рамный автомобиль с мощными мостами неплохо чувствовал себя на асфальте, американцы поставили многодисковую муфту в привод передних колес, а передний стабилизатор сделали с электрическим механизмом размыкания. При этом машину не превратили в кроссовер. На бездорожье передний мост можно подключить жестко, а еще есть и понижающая передача. К сожалению, конструкторам не все удалось. Машина осталась валкой на асфальте, а электрический механизм размыкания стал самой ломучей деталью. Тем не менее, Wrangler превратился в премиальный продукт, цена на который в России кусается. Она начинается от 3 490 000 рублей. За новые технологии просят немало.
Наконец, упомянем еще один культовый «рамник» — Suzuki Jimny. Несмотря на то, что «прайс» компактного вездехода стартует от 1 659 000 рублей, за машиной выстраиваются очереди. А на то, что хорошо продается, цены всегда стабильно растут. И пусть его сдувает ветром при разъезде со встречной «фурой», и у него фактически нет багажника. Зато вне дорог с ровным покрытием он — Бог!