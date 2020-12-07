Почему рамные внедорожники «круто» подорожают в России

В России любят внедорожники, о них мечтают и даже боготворят. А настоящий внедорожник обязательно должен быть с рамой. Но таких машин становится все меньше. И вот уже культовый Land Rover Defender выходит с несущим кузовом, что многими «джипперами» воспринимается, как предательство.

Однако сколько не лей слез, мировой тренд не изменить: хороших дорог становится все больше, а бездорожья меньше. Да и владельцы больших полноприводных машин не спешат в массовом порядке месить грязь. Тем не менее, мы считаем, что рамные внедорожники останутся надолго, и будут только дорожать. И не беда, что на асфальте они валкие и плохо управляются, да и по комфорту уступают легковушкам и кроссоверам.

Причины роста цен заключаются не только в девальвации рубля и увеличении количества импортных комплектующих, скажем, на российских УАЗах. Хотя это тоже вносит существенный вклад в рост «прайсов».

Итак, раз уж мы упомянули УАЗ, возьмем его продукцию, как самую народную в сегменте. Уверены — такие вездеходы может купить только настоящий патриот. А таких у нас много. Ведь человек покупает не автомобиль, а, по сути, конструктор. К машине, цена которой перевалила за миллион рублей (вариант с «автоматом»), нужно приложить еще и умелые руки, чтобы протянуть, подлатать и «подшаманить» новенькую модель. Это требует дополнительных затрат. А если еще сделать тюнинг… В итоге, «УАЗик», который довели до ума, получается много дороже того, что продают в салоне.