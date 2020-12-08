Volkswagen отказывается от седанов: хитрый ход или стратегическая ошибка

Если в России свою машину предпочитают в кузове седан, то в Германии личный автомобиль — это, в первую очередь, универсал. Концерн VW полагает, что общегерманскую привычку к универсалам охотно заменят и поддержат кроссоверы, тем более, что моделей на платформе МQВ запланировано на годы вперед.

По догадкам немцев, этого изобилия должно хватить клиентам, привыкшим к модели Passat Variant. Поэтому от седана концерн готов избавиться самым решительным образом, допуская, что дебют девятого поколения обойдется без него, а универсал останется для ведения арьергардных боев. Стратегия концерна сводится к тому, чтобы затмить рынок и воображение клиентов любыми универсалами на любых платформах, преимущественно электрических, тихонько забыв про седаны.

И когда ретроградный потребитель очнется и, придя в шоу-рум, осознает отсутствие привычного типа кузова, ему предложат зайти в соседнюю Skoda, напомнив в спину, что первое поколение В1 никогда не было седаном и выпускалось только в кузове хетчбек.