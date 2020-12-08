Volkswagen отказывается от седанов: хитрый ход или стратегическая ошибка

Если в России свою машину предпочитают в кузове седан, то в Германии личный автомобиль — это, в первую очередь, универсал. Концерн VW полагает, что общегерманскую привычку к универсалам охотно заменят и поддержат кроссоверы, тем более, что моделей на платформе МQВ запланировано на годы вперед.
По догадкам немцев, этого изобилия должно хватить клиентам, привыкшим к модели Passat Variant. Поэтому от седана концерн готов избавиться самым решительным образом, допуская, что дебют девятого поколения обойдется без него, а универсал останется для ведения арьергардных боев. Стратегия концерна сводится к тому, чтобы затмить рынок и воображение клиентов любыми универсалами на любых платформах, преимущественно электрических, тихонько забыв про седаны.
И когда ретроградный потребитель очнется и, придя в шоу-рум, осознает отсутствие привычного типа кузова, ему предложат зайти в соседнюю Skoda, напомнив в спину, что первое поколение В1 никогда не было седаном и выпускалось только в кузове хетчбек.
Это волнующий момент для чехов. Немцы бились и ненавидели их три поколения модели Passat, поскольку не только каждый Superb получался лучше, но и самая первая Octavia блистательно отбила традиционных клиентов, озадачив VW. Немы проиграли и сдались, отдав чехам разработку прощального поколения Passat B9. Знаменитый флагман немцев официально становится клоном чешского автомобиля. Но отныне — без кузова седан и только в кузове универсал.
Хотя себе умные чехи седан оставили. В этой передаче компетенций мстительные немцы видят реванш. Со стороны может показаться, что они проиграли и отказались от флагмана Passat. А на самом деле, они считают, что ушли в отрыв, оставив чехов донашивать двигатели внутреннего сгорания, а сами прогрессивно олицетворяют инновации, успешное движение вверх, потому старые названия бензиновых машин им не нужны, у них теперь все новое, светлое, экологически чистое.
В Америке у VW политика немного иная. Там еще какое-то время будет Arteon, хотя основную ставку тоже сделают на кроссоверы — электрическую семью МЕВ и в первую очередь ID.4, а поддержку ему окажет большой бензиновый Volkswagen Atlas, или Teramont, если по-русски.
Сейчас обсуждается вопрос продаж нового Passat Variant в Америке, но стратегическое решение принято — в 2024 году автомобили с именем Passat Америку покинут.
А когда и ретроградствующие американцы зададут вопрос об исчезновении привычного автомобиля с ветреным именем, им предложат электрический универсал Volkswagen ID.Space Vizzion в надежде, что от седана они к этому времени отвыкнут.