«Кама-1»: первый видеообзор «Оки» нового поколения

На создание «Камы-1», трехдверного хетчбэка или смарт-кроссовера, как его называют сами авторы проекта, ушло ровно два года. Разрабатывали машину, сопоставимую по своим габаритам с KIA Picanto, Daewoo Matiz, Chevrolet Spark и им подобным, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) — КамАЗ же выступил производственным партнером.
Несмотря на то, что электромобили пользуются в России ничтожно маленьким спросом, именно «зеленый» двигатель разработчики установили под капот крошки-хетчбэка. Мотор развивает 109 л. с., разгоняя машинку до первой сотни всего за 6,9 секунды. Максимальная же скорость новинки — 150 км/ч.
Разработчики уверяют, что на одном заряде 33-киловаттчасного аккумулятора можно проехать до 300 км в идеальных условиях и до 200 км — в реальных. От обычной сети батарея подпитывается с нуля до 100% за шесть часов, в ускоренном режиме — до 80% всего за 20 минут.
Все это, конечно, здорово, но не стоит забывать о том, что «Кама-1» — всего-навсего прототип с крайне туманными перспективами. Представители КамАЗ от ответа на вопрос о серийном выпуске электрохетча аккуратно уклоняются: вероятнее всего, свои производственный мощности они предоставлять не готовы.
Как бы то ни было, а сам по себе проект крайне интересен. А чем именно — смотрите в нашем видеосюжете.