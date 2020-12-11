«Кама-1»: первый видеообзор «Оки» нового поколения

Разработчики уверяют, что на одном заряде 33-киловаттчасного аккумулятора можно проехать до 300 км в идеальных условиях и до 200 км — в реальных. От обычной сети батарея подпитывается с нуля до 100% за шесть часов, в ускоренном режиме — до 80% всего за 20 минут.

Все это, конечно, здорово, но не стоит забывать о том, что «Кама-1» — всего-навсего прототип с крайне туманными перспективами. Представители КамАЗ от ответа на вопрос о серийном выпуске электрохетча аккуратно уклоняются: вероятнее всего, свои производственный мощности они предоставлять не готовы.

Как бы то ни было, а сам по себе проект крайне интересен. А чем именно — смотрите в нашем видеосюжете.