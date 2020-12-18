Пылесос не той системы: АВТОВАЗ наказали за немытые окна

Работа обоих структур показала, насколько важен контроль производств и сколь ответственны органы в борьбе за чистоту. Краткий итог проверок: изба не метена, окна не мыты, бумаги устарели, буржуйки и пылесосы не зарегистрированы.

Согласно документам ФМБА, на АВТОВАЗе в общей сложности зафиксировало семь нарушений. Среди них — не соблюдение ежеквартального режима мытья окон и устаревший санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации, который девять лет оставался без должного внимания завода. Терпеть подобное невозможно, поэтому ФМБА решительно передало материалы в суд.

Приняв материалы к рассмотрению, Автозаводской районный суд Самары на полном серьезе принялся заседать. Ведь с немытой Россией, или отдельными немытыми окнами, необходимо квалифицированно разобраться и найти процессуальное решение проблемы. Суд справился. И вынес постановление о двух штрафах. За немытую Россию АВТОВАЗ поплатиться два раза по 10 000 рублей. Это минимально возможное возмездие.