Мировой автомобильный рынок продолжает падать

В ноябре официальные дилеры реализовали по всему миру порядка 7 571 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,1% меньше чем годом ранее. Всего же за первые 11 месяцев из автосалонов выехали 69 329 000 машин — падение составило 15,6%.

Самым объемным рынком остается Китай — в Поднебесной в ноябре реализовали 2 706 000 автомобилей, что на 11% больше чем в последнем осеннем месяце 2019. Интересно, что там продажи растут седьмой месяц подряд.

В Северной Америке спрос на легковой и легкий коммерческий транспорт сократился на 15,2% — местные дилеры заключили в ноябре около 1 191 000 сделок. Примерно так же дела идут в Западной Европе, где продажи упали на 15,2% до 1 057 000 единиц. А вот в Восточной Европе, напротив, зафиксировали рост — на 4,8% до 386 700 автомобилей. Причем лучше всего машины покупают в России и Турции.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, наши сограждане приобрели в ноябре 157 580 авто — спрос увеличился на 5,9%. Всего же с начала года объем отечественного рынка сократился на 10,3%. Но, вероятнее всего, итоговая цифра по 2020 будет выше, ведь декабрь по традиции является месяцем активных продаж — реальных и «желтых» автомобилей.