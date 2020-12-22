Для чего водителям советуют подливать двухтактное масло в топливный бак

Среди советов бывают, как полезные, которые действительно облегчают жизнь автомобилистам, так и откровенно вредительские. Однако, несмотря на это, некоторые водители предпочитают безоговорочно доверять соседу по гаражному кооперативу. При этом почему-то совершенно забывая о том, что не советчику придется устранять последствие рекомендованного им лайфхака.
Например, можно услышать рекомендацию подливать в топливный бак автомобиля немного масла для двухтактных двигателей. Мол, бензин имеет недостаточные смазывающие свойства, и потому разбавленное в нем масло пойдет только на пользу топливной системе автомобиля.
Гаражные спецы отмечают, что наличие двухтактной жижи в топливе будет смазывать бензонасос, что в свою очередь повысит в нем давление, увеличит продолжительность его жизни и сделает тише. Еще больше повезет форсункам, которым смазка не помешает. Да и от образования конденсата (читай — от коррозии) наличие в топливе двухтактного масла спасает.
Впрочем, главный выигрыш от данного коктейля советчики обещают компрессионным кольцам — ходить будут дольше и мягче, а компрессия будет, как у новенького мотора. И, конечно же, мощность двигателя окажется запредельной.
Что же на самом деле ждет доверчивого автовладельца?
В действительности не все так красиво, как обещают «специалисты». Помимо того, что наличие масла в топливном фильтре довольно скоро приведет его в негодность, следом за ним могут попроситься на промывку, а то и замену элементы бензонасоса или весь агрегат полностью.
Например, наличие смазки в топливе, а точнее, маслянной пленки, может спровоцировать неправильную работу датчика уровня топлива. Учитывая тот факт, что многие автомобилисты любят ездить на «сухом» баке, не обеспечивая бензонасосу должного охлаждения, некорректные показания уровня топлива ускорят выход последнего из строя.
Забитый маслом фильтр тонкой очистки будет плохо пропускать топливо. В результате бензонасосу придется работать, что называется, на износ. И выход его из строя станет лишь вопросом времени. Форсунки, катализатор и свечи зажигания также не скажут вам «спасибо» за этот лайфхак, потому как очень скоро забьются маслянистой грязью и нагаром.
В общем, если не хотите нажить себе и своему автомобилю дорогостоящих проблем, не стоит слушать советов «бывалых», какие бы плюсы они не сулили. Прежде всего, есть рекомендации автопроизводителя. Вот ими и нужно руководствоваться при использовании и обслуживании транспортного средства. Все остальное — отсебятина, которая может привести к печальным последствиям.