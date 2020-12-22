Для чего водителям советуют подливать двухтактное масло в топливный бак

Среди советов бывают, как полезные, которые действительно облегчают жизнь автомобилистам, так и откровенно вредительские. Однако, несмотря на это, некоторые водители предпочитают безоговорочно доверять соседу по гаражному кооперативу. При этом почему-то совершенно забывая о том, что не советчику придется устранять последствие рекомендованного им лайфхака.

Например, можно услышать рекомендацию подливать в топливный бак автомобиля немного масла для двухтактных двигателей. Мол, бензин имеет недостаточные смазывающие свойства, и потому разбавленное в нем масло пойдет только на пользу топливной системе автомобиля.

Гаражные спецы отмечают, что наличие двухтактной жижи в топливе будет смазывать бензонасос, что в свою очередь повысит в нем давление, увеличит продолжительность его жизни и сделает тише. Еще больше повезет форсункам, которым смазка не помешает. Да и от образования конденсата (читай — от коррозии) наличие в топливе двухтактного масла спасает.

Впрочем, главный выигрыш от данного коктейля советчики обещают компрессионным кольцам — ходить будут дольше и мягче, а компрессия будет, как у новенького мотора. И, конечно же, мощность двигателя окажется запредельной.