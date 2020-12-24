Mercedes-Benz отзывает в России автомобили с проблемными тормозами

Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz объявила о проведении очередной сервисной акции — штутгартцы выявили заводские повреждения тормозной системы у Sprinter, проданных в январе-августе текущего года. Всего под отзывную кампанию подпадает 89 автомобилей.

Специалисты Mercedes-Benz обнаружили, что у ряда «Спринтеров» установлены поврежденные на производстве тормозные шланги на переднем и заднем мосту. Вследствие этой неосторожности, со временем изделия могут разгерметизироваться, пропуская тормозную жидкость. А это — потенциальная авария из-за ухудшения или полной «потери» тормозов.

В ближайшее время владельцев предположительно опасных Mercedes-Benz Sprinter, проданных российскими дилерами в январе-августе 2020 года, оповестят о необходимости срочно приехать в сервис. На отзывных автомобилях продиагностируют и при необходимости поменяют тормозные шланги. Как и всегда, все работы будут проводиться за счет производителя.

Напомним, что проверять наличие открытых отзывных кампаний можно и самостоятельно — на официальном сайте Росстандарта. Чтобы получить нужную информацию, потребуется лишь идентификационный номер транспортного средства (VIN).

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24 декабря 2020
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