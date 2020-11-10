К каким страшным последствиям приводит проточка тормозов

Тормозные диски современного автомобиля можно отнести к расходным материалам. Их меняют так же, как масло и фильтры, с той лишь разницей, что интервал замены увеличен. Обычно, диск выдерживает две смены тормозных колодок. То есть, менять диски приходится после 60 000 — 80 000 км пробега. А может и раньше.
Причин много, и это не только активный стиль езды. На бюджетных машинах грязезащитные щитки бывают очень скромных размеров или отсутствуют вовсе. В результате диски бомбардируют камешки и грязь, оставляя на поверхности глубокие борозды. Да и холодный душ при проезде по лужам на пользу тормозам не идет. В результате, при торможении на руле возникают вибрации, а на педали тормоза чувствуются удары. Эффективность замедления падает, значит пора в сервис. Тут возникает дилемма: раскошелиться на новые запчасти или попытаться сэкономить, проточив диски. Конечно же, наши люди выбирают последнее.
Проточкой удаляют борозды и канавки, но, зачастую, это не решает проблему. Особенно, если диски сомнительно качества. На более мягком металле быстрее образуются канавки, да и перегреть его, даже в условиях города, вполне реально. Проточкой такой диск не восстановить. Через пару тысяч километров биение при торможении вернется. Это повышает риск попасть в аварию. А при перегреве тормозов, риск ДТП возрастает многократно. Так что лучше заплатить деньги и купить диски другого производителя, продукции которого доверяете.
Еще одна причина, при которой проточка не помогает, заключается в банальной экономии производителей. Жизненный цикл автомобиля давно просчитан, значит под него «подгоняют» и ресурс различных узлов и агрегатов. В том числе, тормозных дисков. Помните, что если толщина диска уменьшилась на два миллиметра — деталь лучше выбросить. Восстанавливать его — себе дороже.
Ведь после обработки на токарном станке с диска снимут еще 0,4 мм. То есть получится деталь, близкая к состоянию утилизации. Если такой диск все же поставить на машину, то при торможении он может рассыпаться. Посмотреть предельно допустимый износ детали можно на его торце или в документации к автомобилю.
Помните и о том, что езда с проточенными дисками уменьшает эффективность торможения. Ведь когда диск истончается, его выработку компенсируют тормозные суппорты. Поршни выходят наружу все дальше. Это приводит к уменьшению четкости срабатывания тормозных механизмов, а в самом плохом случае — к перекосу колодок.