К каким страшным последствиям приводит проточка тормозов

Тормозные диски современного автомобиля можно отнести к расходным материалам. Их меняют так же, как масло и фильтры, с той лишь разницей, что интервал замены увеличен. Обычно, диск выдерживает две смены тормозных колодок. То есть, менять диски приходится после 60 000 — 80 000 км пробега. А может и раньше.

Причин много, и это не только активный стиль езды. На бюджетных машинах грязезащитные щитки бывают очень скромных размеров или отсутствуют вовсе. В результате диски бомбардируют камешки и грязь, оставляя на поверхности глубокие борозды. Да и холодный душ при проезде по лужам на пользу тормозам не идет. В результате, при торможении на руле возникают вибрации, а на педали тормоза чувствуются удары. Эффективность замедления падает, значит пора в сервис. Тут возникает дилемма: раскошелиться на новые запчасти или попытаться сэкономить, проточив диски. Конечно же, наши люди выбирают последнее.

Проточкой удаляют борозды и канавки, но, зачастую, это не решает проблему. Особенно, если диски сомнительно качества. На более мягком металле быстрее образуются канавки, да и перегреть его, даже в условиях города, вполне реально. Проточкой такой диск не восстановить. Через пару тысяч километров биение при торможении вернется. Это повышает риск попасть в аварию. А при перегреве тормозов, риск ДТП возрастает многократно. Так что лучше заплатить деньги и купить диски другого производителя, продукции которого доверяете.