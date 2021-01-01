Какие автомобили уйдут из России в 2021 году

Эксперты авторынка говорят, что в 2021 году на продажи будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. Постепенное повышение «прайсов» продолжится, но резкого скачка ждать не стоит.
Да, 2020 год сильно подкосил доходы россиян, потому даже небольшое подорожание больно воспринимается покупателями. Люди все больше обращают внимание на машины, чья сборка локализована в России, и отдают предпочтение кроссоверам. Производители об этом знают, потому уже сейчас начинают чистить свои продуктовые линейки от тех машин, что не пользуются особым спросом.
Недавно стало известно о том, что Infiniti убирает из своего модельного ряда купе Q60 и седан Q50, включая «горячую» версию Q50 S. Так что когда у дилеров закончатся остатки этих авто, новых поставок уже не будет. Японцы сделают акцент на сегменте SUV.
BMW идет тем же путем, прекращая продажи купе 2‑й серии. Также мы больше не увидим 3‑ю серию Gran Tourismo и 4‑ю серию Gran Coupe.
Неприятные сюрпризы можно ждать и от Honda. Некогда популярная марка сейчас просто забыта покупателями: за 11 месяцев 2020 года компании удалось продать всего 1 383 машины. Видимо японцам такое положение дел самим не нравится, и они приняли решение о прекращении поставок автомобилей на российский рынок в течение 2022 года. То есть уже в 2021 году дилеры продадут остатки кроссоверов CR-V и Pilot, а в 2022 году эти машины и вовсе исчезнут из автосалонов.
Что касается массового сегмента, то российский рынок покидает китайская компания Brilliance, которая объявлена в Поднебесной банкротом. Значит у нас больше не будет кроссоверов V3 и V5. Можно только посочувствовать владельцам этих машин, ведь в 2021 году у них могут возникнуть проблемы с обслуживанием, а также с покупкой запчастей и кузовных деталей.
Давно ходили слухи о том, что LADA хочет снять с производства лифтованный хетчбэк XRAY. Завод их опровергает, но мы предположим, что машина все-таки имеет шанс покинуть модельный ряд. Спецверсии, вроде «Инстинкта» не способны кардинально переломить тенденцию к снижению продаж. Это подтверждает и статистик АЕБ: за 11 месяцев 2020 года хозяев нашли 17 248 «Иксреев», то есть на 9 354 машины меньше, чем за тот же период прошлого года.
С появлением вариатора в XRAY вазовцы рассчитывали на интерес каршеринговых компаний. Но пандемия подкосила бизнес, так что вряд ли коммерсанты будут способны быстро обновлять свой автопарк. Тем более, что коронавирус еще не побежден, и можно ожидать новых локдаунов, как в Европе.
Наконец, с нашего рынка могут уйти и нишевые машины, такие как американский Jeep Compass, японская Subaru Legacy и Volkswagen Passat. Продажи этих моделей невысоки, ведь просят за них много больше, чем хотелось бы.
К гадалке не ходи — в случае дальнейшей стагнации экономики и падения доходов населения, спрос может упасть окончательно.