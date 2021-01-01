Какие автомобили уйдут из России в 2021 году

Эксперты авторынка говорят, что в 2021 году на продажи будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. Постепенное повышение «прайсов» продолжится, но резкого скачка ждать не стоит.

Да, 2020 год сильно подкосил доходы россиян, потому даже небольшое подорожание больно воспринимается покупателями. Люди все больше обращают внимание на машины, чья сборка локализована в России, и отдают предпочтение кроссоверам. Производители об этом знают, потому уже сейчас начинают чистить свои продуктовые линейки от тех машин, что не пользуются особым спросом.

Недавно стало известно о том, что Infiniti убирает из своего модельного ряда купе Q60 и седан Q50, включая «горячую» версию Q50 S. Так что когда у дилеров закончатся остатки этих авто, новых поставок уже не будет. Японцы сделают акцент на сегменте SUV.

BMW идет тем же путем, прекращая продажи купе 2‑й серии. Также мы больше не увидим 3‑ю серию Gran Tourismo и 4‑ю серию Gran Coupe.

Неприятные сюрпризы можно ждать и от Honda. Некогда популярная марка сейчас просто забыта покупателями: за 11 месяцев 2020 года компании удалось продать всего 1 383 машины. Видимо японцам такое положение дел самим не нравится, и они приняли решение о прекращении поставок автомобилей на российский рынок в течение 2022 года. То есть уже в 2021 году дилеры продадут остатки кроссоверов CR-V и Pilot, а в 2022 году эти машины и вовсе исчезнут из автосалонов.