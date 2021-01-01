Новые российские грузовики, которые появятся в 2021 году

Первой (по порядку, но не по значимости) новинкой должен стать «Валдай Next»: это, напомним, новый среднетоннажный «бескапотник» от марки ГАЗ, созданный для перевозок внутри города. Чтобы сэкономит время и деньги, кабину для него взяли из ассортимента китайской марки Foton, хотя шасси — своё собственное, от «Газона Next».
Под кабиной скрывается турбодизель Cummins объемом всего 2,8 литра — чуть более мощная версия этой «четверки» (150 л. с. против 131) стоит на «Газелях». С мотором на «Валдае» спарена новейшая 6-ступенчатая «механика», которую ГАЗ разработал своими силами. При полной массе грузовика 6,7 тонны его грузоподъемность составляет 3700 кг.
Между тем, в нише бескапотных среднетоннажников надумал закрепиться… КамАЗ. Притом будущую модель «Компас» челнинцы строят по такой же схеме: «собственное шасси плюс китайская кабина». Правда, в этом случае кабинный модуль будет поставлять компания JAC. Как будет выглядеть КамАЗ «Компас» мы пока не знаем, поэтому публикуем фото грузовика JAC.
Премьера должна состояться весной 2021-го, но уже известно, что завод трудится над вариантами полной массой 5, 9 и 12 тонн. Любопытно, что младшему заготовлен двигатель объемом всего 2,1 литра! Не маловато ли для пятитонника? Хотя старшие версии получат агрегаты Cummins 3.8 и Cummins 4.5.
Магистральный тягач КамАЗ-54901 High-Tech — из другой лиги. Это не просто будущий флагман бренда, а «наш ответ» маркам MAN, Scania и Volvo! Мощность мотора инженеры доведут до 550 л. с. (вместо нынешних 450), для чего придется брать усиленное исполнение роботизированной коробки ZF, а в списке штатного оборудования появится адаптивный круиз-контроль.
В кабине обещаны улучшенная отделка панели и перерисованный щиток приборов. Следующим шагом заявлено внедрение мягкой панели: то есть верхняя часть «торпедо» будет выполнена из мягкого материала. Кроме того, в планах разработчиков значится замена рычага стояночного тормоза на кнопку.
С берегов Камы снова вернемся на берег Волги, в Нижний Новгород. Ведь там, кроме свежего «Валдая», сейчас создается «Газель NN» — глубоко модернизированный вариант нынешней «Газели Next». Он порадует интересной внешностью со светодиодной оптикой, а также полностью другим оформлением кабины.
Как подобает современному грузовику, «эн-эн» примерит систему помощи водителю ADAS: с адаптивным круиз-контролем, парковочным автопилотом и другими ассистентами. Плюс новая архитектура позволит внедрить электроусилитель руля, роботизированную коробку и… начать производство электромобилей.
Брянский автозавод, больше известный армейскими многоосниками, вдруг подготовил пожарную машину 6x6 для аэропортов. Автомобиль оснащен турбодизелем мощностью 700 л. с. и автоматической коробкой передач. Заявлено, что трехосный БАЗ может разгоняться до 85 км/ч за 40 секунд! Это очень достойный результат для тяжелой техники.
Впрочем, это еще не все… Упоминавшийся дважды КамАЗ интригует проектом беспилотного самосвала, а нашумевший «преемник Оки», хетчбэк «Кама-1» станет крупнее, чтобы примерить роль развозного фургончика. А «Урал» начнет выпуск нового бескапотника. Эти и другие новинки мы наверняка увидим на выставке «Комтранс 2021», которую организаторы уже запланировали на сентябрь.