Новые российские грузовики, которые появятся в 2021 году

Первой (по порядку, но не по значимости) новинкой должен стать «Валдай Next»: это, напомним, новый среднетоннажный «бескапотник» от марки ГАЗ, созданный для перевозок внутри города. Чтобы сэкономит время и деньги, кабину для него взяли из ассортимента китайской марки Foton, хотя шасси — своё собственное, от «Газона Next».

Под кабиной скрывается турбодизель Cummins объемом всего 2,8 литра — чуть более мощная версия этой «четверки» (150 л. с. против 131) стоит на «Газелях». С мотором на «Валдае» спарена новейшая 6-ступенчатая «механика», которую ГАЗ разработал своими силами. При полной массе грузовика 6,7 тонны его грузоподъемность составляет 3700 кг.