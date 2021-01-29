Продажи электромобилей в России выросли в два раза

Первое место в рейтинге самых востребованных электрических моделей удерживает Nissan Leaf, официально в России не представленный. Его продажи подросли за прошлый год на 10% до 144 реализованных экземпляров. На второй строчке — кроссовер Audi e-tron, прибывший к нам минувшим летом. Ингольштадтский электрокар сумел найти 134 покупателей. А что: отличный старт!

Третьим с результатом в 110 проданных машин стал седан Tesla Model 3, четвертым — «автомобиль года» по версии жюри «ТОП-5 Авто» Porsche Taycan (91 ед.). Скромным тиражом более чем в 50 штук разошлись Tesla Model X (81 ед.) и Jaguar I-Pace (72 ед.). На Tesla Model S, по данным агентства «Автостат» остановились 25 человек, на всех остальных «зеленых» вариантах — меньше десяти.

Добавим, что наибольший интерес к электромобилям проявляют жители столицы: в Москве в 2020-м купили 240 машин на электротяге. Следом в списке — Санкт-Петербург (69 реализованных авто) и Подмосковье (60 шт.)