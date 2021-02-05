В Россию привезли первый экземпляр Toyota Land Cruiser 300

Отставим прелюдии и сразу начнем описывать салон «трехсотки». Новая передняя панель будет иметь строгие рубленые формы, притом по центру «торпедо» пропишется большой прямоугольный экран медиасистемы.
Удивительно, но вопреки моде японцы не стали переводить управление мультимедийкой и микроклиматом на сенсоры, а оставили старые-добрые кнопки и «крутилки». Это решение точно понравится поклонникам «Тойоты», которые свято чтут простые и понятные решения.
Известно, что новинка получила цифровую систему авторизации. Датчик на кнопке запуска мотора считывает отпечаток пальца, после чего активируется личный профиль водителя, в который «зашиты» персональные настройки кресла, зеркал и медиасистемы.
А теперь — самое любопытное! По данным от портала Autospot, эти снимки сделаны не абы где, а в России. Машина на фотографиях оснащена битурбомотором V6 объемом 3,5 литра, а также имеет традиционную раму, хотя некоторые источники предрекали появление несущего кузова.
Кстати, официальные дилеры Toyota в России только что приступили к реализации относительно недорогой версии Toyota Hilux. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», впервые на российском рынке пикап стал доступен с бензиновым двигателем.