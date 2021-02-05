В Россию привезли первый экземпляр Toyota Land Cruiser 300

Известно, что новинка получила цифровую систему авторизации. Датчик на кнопке запуска мотора считывает отпечаток пальца, после чего активируется личный профиль водителя, в который «зашиты» персональные настройки кресла, зеркал и медиасистемы.

А теперь — самое любопытное! По данным от портала Autospot, эти снимки сделаны не абы где, а в России. Машина на фотографиях оснащена битурбомотором V6 объемом 3,5 литра, а также имеет традиционную раму, хотя некоторые источники предрекали появление несущего кузова.

Кстати, официальные дилеры Toyota в России только что приступили к реализации относительно недорогой версии Toyota Hilux. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», впервые на российском рынке пикап стал доступен с бензиновым двигателем.