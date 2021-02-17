Kia представила абсолютно новый роскошный седан K8

Как сообщает пресс-служба бренда, «К8 — это инновационный седан, в котором спортивность и динамика сочетаются с плавными и элегантными линиями». Других подробностей нет: пока опубликовано лишь несколько фотографий, раскрывающий облик четырехдверки, но характеристики остаются секретом.

Единственное, что известно, это длина — 5 015 мм. А значит, нас ждет довольно крупная представительская машина. Хотя сами корейцы предпочитают именовать новинку не представительской, а спортивной, обещая задать «новые стандарты» среди спорт-седанов.

А еще корейская марка будет постепенно отказываться от ДВС, переходя на гибриды и электромобили. Это следует из свежей стратегии развития Kia под названием Plan S. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», первенцем новой линейки станет кроссовер, который сейчас скрывается под индексом CV.