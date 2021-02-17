Kia представила абсолютно новый роскошный седан K8

Фото производителя.
Kia опубликовала первые официальные изображения модели К8. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», корейская марка впервые использует такое название, притом только что представленный седан еще и примерил свежайший корпоративный стиль.

— Внешний дизайн индивидуален и экспрессивен, в нем встретились выразительные черты передней части и стремительные, спортивные очертания сзади. К8 получил облик премиального уровня, который был вдохновлен дизайном самых совершенных яхт, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Карим Хабиб, старший вице-президент Kia и руководитель центра дизайна.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Как сообщает пресс-служба бренда, «К8 — это инновационный седан, в котором спортивность и динамика сочетаются с плавными и элегантными линиями». Других подробностей нет: пока опубликовано лишь несколько фотографий, раскрывающий облик четырехдверки, но характеристики остаются секретом.

Единственное, что известно, это длина — 5 015 мм. А значит, нас ждет довольно крупная представительская машина. Хотя сами корейцы предпочитают именовать новинку не представительской, а спортивной, обещая задать «новые стандарты» среди спорт-седанов.

А еще корейская марка будет постепенно отказываться от ДВС, переходя на гибриды и электромобили. Это следует из свежей стратегии развития Kia под названием Plan S. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», первенцем новой линейки станет кроссовер, который сейчас скрывается под индексом CV.

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17 февраля 2021
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