Как самостоятельно и быстро почистить катализатор в автомобиле

На катализатор в выхлопной системе приходится вся грязная работенка. В его функцию входит очищать выхлоп от вредных примесей путем доокисления выхлопных газов, в которых до выброса в атмосферу содержится оксид азота, углеводород и оксид углерода (угарный газ). В результате каталитической реакции, между этими газами и элементами катализатора, проходящей при высокой температуре, концентрация вредных примесей в выхлопных газах существенно снижается. А равно и нагрузка на атмосферу земли. Как правило катализаторы служат долго, и просятся на замену на пробеге ближе к 100 000 км. Но бывает так, что и на малом километраже с ними случаются неполадки.
На каком бы пробеге не начались проблемы с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов, спешить его выбрасывать не стоит. Порой, сбои в работе катализатора устраняются банальной чисткой.
Если вы заметили, что расход топлива вырос, автомобиль тяжело запускается даже в теплую погоду, двигатель часто глохнет по не понятной причине, а в выхлопе произошли изменения — дело в катализаторе. Лучше всего, конечно, поменять его. Однако дело это затратное. А потому можно попробовать почистить. И сделать это, при должной аккуратности и соблюдении мер безопасности, вполне под силу каждому.
Перед тем, как начать чистку, необходимо удостовериться, что внутренности катализатора не повреждены. Для этого нужно постучать молоточком или ключом по корпусу нейтрализатора. Если при постукивании ничего не гремит, можно действовать. В противном случае катализатор нужно менять.
Для чистки каталитического нейтрализатора и кислородного датчика есть специальные составы. Их, как правило, заливают в топливный бак, независимо от типа двигателя. Эти составы хорошо чистят не только указанные компоненты выхлопной системы, но и всю систему целиком.
При сильных загрязнениях можно почистить катализатор этанолом, либо жидкостью для чистки карбюраторов. Для этого необходимо надеть перчатки, демонтировать нейтрализатор и обработать одной из жидкостей, оставив на двадцать минут. Для пущего эффекта рекомендуется обмотать его промоченными в этих же составах тряпками.
Затем катализатор нужно, как следует вымыть. При проведении процедуры химической очистки важно защитить глаза и кожные покровы — вся химия, используемая для промывки нейтрализатора выхлопных газов, очень агрессивна.
Если с первого раза соты и сетка катализатора не посветлели и не просвечиваются, значит нужно повторить процесс до достижения нужного результата. В особо сложных случаях бывалые водители рекомендуют замочить катализатор в керосине или солярке на ночь, после чего проделать вышеописанные процедуры. Впрочем, наиболее действенный способ поддержания здоровья катализатора — это вовремя обслуживать автомобиль и его сердце — двигатель.