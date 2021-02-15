Как самостоятельно и быстро почистить катализатор в автомобиле

На катализатор в выхлопной системе приходится вся грязная работенка. В его функцию входит очищать выхлоп от вредных примесей путем доокисления выхлопных газов, в которых до выброса в атмосферу содержится оксид азота, углеводород и оксид углерода (угарный газ). В результате каталитической реакции, между этими газами и элементами катализатора, проходящей при высокой температуре, концентрация вредных примесей в выхлопных газах существенно снижается. А равно и нагрузка на атмосферу земли. Как правило катализаторы служат долго, и просятся на замену на пробеге ближе к 100 000 км. Но бывает так, что и на малом километраже с ними случаются неполадки.

На каком бы пробеге не начались проблемы с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов, спешить его выбрасывать не стоит. Порой, сбои в работе катализатора устраняются банальной чисткой.

Если вы заметили, что расход топлива вырос, автомобиль тяжело запускается даже в теплую погоду, двигатель часто глохнет по не понятной причине, а в выхлопе произошли изменения — дело в катализаторе. Лучше всего, конечно, поменять его. Однако дело это затратное. А потому можно попробовать почистить. И сделать это, при должной аккуратности и соблюдении мер безопасности, вполне под силу каждому.

Перед тем, как начать чистку, необходимо удостовериться, что внутренности катализатора не повреждены. Для этого нужно постучать молоточком или ключом по корпусу нейтрализатора. Если при постукивании ничего не гремит, можно действовать. В противном случае катализатор нужно менять.