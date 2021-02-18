ГАЗ открыл продажи нового грузовика «Валдай Next»

В начальном исполнении газовский бескапотник будет стоит 2 280 000 рублей — такова стоимость шасси без надстроек. Притом вместо «голой» машины клиент получит 125-литровый топливный бак, круиз-контроль, систему стабилизации, индикатор износа колодок и даже кондиционер. Согласитесь, солидный набор даже по меркам легковушек.

Сама модель представляет собой гибрид из выносливого газоновского шасси, на котором установлены газелевские мотор и коробка передач. Последняя — о шести ступенях, ее «Группа ГАЗ» разработала и выпускает своими силами. Двигатель — дизельный Cummins объемом 2,8 литра, но специально для «Валдая» ему уменьшили мощность, подняв крутящий момент.