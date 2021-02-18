ГАЗ открыл продажи нового грузовика «Валдай Next»

В начальном исполнении газовский бескапотник будет стоит 2 280 000 рублей — такова стоимость шасси без надстроек. Притом вместо «голой» машины клиент получит 125-литровый топливный бак, круиз-контроль, систему стабилизации, индикатор износа колодок и даже кондиционер. Согласитесь, солидный набор даже по меркам легковушек.
Сама модель представляет собой гибрид из выносливого газоновского шасси, на котором установлены газелевские мотор и коробка передач. Последняя — о шести ступенях, ее «Группа ГАЗ» разработала и выпускает своими силами. Двигатель — дизельный Cummins объемом 2,8 литра, но специально для «Валдая» ему уменьшили мощность, подняв крутящий момент.
Газовцы сразу подготовили несколько вариантов модели: с двумя вариантами колесной базы (3310 и 4000 мм) и тремя вариантами грузовой платформы (4700, 5100 и 6100 мм). Соответственно, объем грузового отсека варьируется от 20 до 29 кубометров, а вместимость площадки — от 8 до 11 стандартных европаллет.
Между тем, как только Горьковский автозавод рассекретил свой «Валдай Next», многие комментарии были резко негативными: дескать, ничего не можем сделать сами, вон двигатель и кабина — китайские. И действительно, кабинный модуль и силовой агрегат имеют «поднебесное» происхождение. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, хорошо это или не очень.