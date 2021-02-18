В Россию приехал новейший Mtsubishi Pajero Sport

В глаза сразу бросаются обновленные фонари, которые в текущей версии вызывали шквал вопросов у нашего брата. Вероятно, больше не будут. А еще радует глаз любопытная выштамповка на двери багажника: козырек, видимо, призван сберечь автовладельца от капель воды, которые обычно попадают за шиворот при открытой крышке.

Также появилась накладка на бампере, под которой теперь скрываются противотуманные фары — раньше было в виде продолжения фонарей.