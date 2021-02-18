В Россию приехал новейший Mtsubishi Pajero Sport

На ежегодной конференции Mitsubishi Осаму Иваба, генеральный директор российского офиса «Трех бриллиантов» назвал дату официальной премьеры свежего Mitsubishi Pajero Sport. Премьера состоится 2 марта.
Между тем, в распоряжении портала «АвтоВзгляд» уже сейчас появились фотографии внедорожника в российской спецификации.
В глаза сразу бросаются обновленные фонари, которые в текущей версии вызывали шквал вопросов у нашего брата. Вероятно, больше не будут. А еще радует глаз любопытная выштамповка на двери багажника: козырек, видимо, призван сберечь автовладельца от капель воды, которые обычно попадают за шиворот при открытой крышке.
Также появилась накладка на бампере, под которой теперь скрываются противотуманные фары — раньше было в виде продолжения фонарей.
Японцы полностью «перелицевали» фасад машины, выполнив его в соответствии со стилистикой пикапа L200. Чего греха таить: Mitsubishi Pajero Sport в таком наряде смотрится интереснее и агрессивнее. Поменялись и колесные диски. Куда же без нового дизайна «катков».
«Пойманный» на фото экземпляр находился в непосредственной близости от одного из столичных отделений МОТОТРЭР — вероятнее всего, перед нами один из первых внедорожников калужской сборки, готового получить регистрацию в ГИБДД.