В Россию приехал новейший Mtsubishi Pajero Sport

Фото: АвтоВзгляд
До официальной премьеры обновленного Mtsubishi Pajero Sport осталась добрая пара недель, однако «живые» машины уже появились на столичных улицах. Похоже, самое время занимать очередь в автосалоны.

На ежегодной конференции Mitsubishi Осаму Иваба, генеральный директор российского офиса «Трех бриллиантов» назвал дату официальной премьеры свежего Mitsubishi Pajero Sport. Премьера состоится 2 марта.

Между тем, в распоряжении портала «АвтоВзгляд» уже сейчас появились фотографии внедорожника в российской спецификации.

https://www.avtovzglyad.ru/gai/

В глаза сразу бросаются обновленные фонари, которые в текущей версии вызывали шквал вопросов у нашего брата. Вероятно, больше не будут. А еще радует глаз любопытная выштамповка на двери багажника: козырек, видимо, призван сберечь автовладельца от капель воды, которые обычно попадают за шиворот при открытой крышке.

Также появилась накладка на бампере, под которой теперь скрываются противотуманные фары — раньше было в виде продолжения фонарей.

  • https://www.avtovzglyad.ru/gai/
  • https://www.avtovzglyad.ru/gai/

Японцы полностью «перелицевали» фасад машины, выполнив его в соответствии со стилистикой пикапа L200. Чего греха таить: Mitsubishi Pajero Sport в таком наряде смотрится интереснее и агрессивнее. Поменялись и колесные диски. Куда же без нового дизайна «катков».

«Пойманный» на фото экземпляр находился в непосредственной близости от одного из столичных отделений МОТОТРЭР — вероятнее всего, перед нами один из первых внедорожников калужской сборки, готового получить регистрацию в ГИБДД.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, внедорожник, бездорожье, купить машину
18 февраля 2021
360