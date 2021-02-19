LADA Largus получил новый двигатель: известны цены и дата продаж

Что касается цен, то за пятиместную пассажирскую версию будут просить минимум 690 900 рублей — раньше такая стоила на 22 000 «целковых» меньше. Версия Cross подорожала сильнее: если раньше она стоила от 828 900, то теперь — все 865 900 рублей.

Пока заказать «Ларгус» можно только на сайте марки LADA, внеся 10 000 предоплаты.

Напомним, что после обновления обновленный LADA Largus получил оригинальный передний бампер, переделанные капот и передние крылья, плюс иные фары и решетку радиатора. Также под замену пошли диски колес и наружные зеркала.

В салоне оказались внедрены другие панель приборов и руль, плюс современная медиасистема и более удобные передние сиденья. Притом оформлением интерьера «ларчик» оказался похож на оформление только что ушедшего Renault Duster.

И еще одна новость из Тольятти. На сей раз — курьезная: АВТОВАЗ вдруг надумал запретить свободную продажу светодиодных задних фонарей для новой LADA Niva Travel. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связан такой запрет.