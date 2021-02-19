LADA Largus получил новый двигатель: известны цены и дата продаж

Фото производителя.
Марка LADA начала принимать предзаказы на фургоны и универсалы Largus нового образца. Портал «АвтоВзгляд» не только изучил прайс-листы, но и технические характеристики нового двигателя для этой модели.

Если раньше базовый восьмиклапанник на «Ларгусе» выдавал 87 сил, то теперь мощность нарастили 90 л. с. Для этого на атмосферный вазовский мотор установили другие шатунно-поршневую группу, газораспределительный механизм и коленчатый вал.

При этом создатели гордятся не столько ростом мощности, сколько тем фактом, что 80% крутящего момента доступны уже при 1000 об/мин — это уменьшит расход топлива и снизит частоту переключений. Кроме того, теперь регулировка клапанов не нужна вплоть до 90 000 километров.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Что касается цен, то за пятиместную пассажирскую версию будут просить минимум 690 900 рублей — раньше такая стоила на 22 000 «целковых» меньше. Версия Cross подорожала сильнее: если раньше она стоила от 828 900, то теперь — все 865 900 рублей.

Пока заказать «Ларгус» можно только на сайте марки LADA, внеся 10 000 предоплаты.

Напомним, что после обновления обновленный LADA Largus получил оригинальный передний бампер, переделанные капот и передние крылья, плюс иные фары и решетку радиатора. Также под замену пошли диски колес и наружные зеркала.

В салоне оказались внедрены другие панель приборов и руль, плюс современная медиасистема и более удобные передние сиденья. Притом оформлением интерьера «ларчик» оказался похож на оформление только что ушедшего Renault Duster.

И еще одна новость из Тольятти. На сей раз — курьезная: АВТОВАЗ вдруг надумал запретить свободную продажу светодиодных задних фонарей для новой LADA Niva Travel. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связан такой запрет.

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19 февраля 2021
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