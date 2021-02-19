LADA Largus получил новый двигатель: известны цены и дата продаж

Если раньше базовый восьмиклапанник на «Ларгусе» выдавал 87 сил, то теперь мощность нарастили 90 л. с. Для этого на атмосферный вазовский мотор установили другие шатунно-поршневую группу, газораспределительный механизм и коленчатый вал.
При этом создатели гордятся не столько ростом мощности, сколько тем фактом, что 80% крутящего момента доступны уже при 1000 об/мин — это уменьшит расход топлива и снизит частоту переключений. Кроме того, теперь регулировка клапанов не нужна вплоть до 90 000 километров.
Что касается цен, то за пятиместную пассажирскую версию будут просить минимум 690 900 рублей — раньше такая стоила на 22 000 «целковых» меньше. Версия Cross подорожала сильнее: если раньше она стоила от 828 900, то теперь — все 865 900 рублей.
Пока заказать «Ларгус» можно только на сайте марки LADA, внеся 10 000 предоплаты.
Напомним, что после обновления обновленный LADA Largus получил оригинальный передний бампер, переделанные капот и передние крылья, плюс иные фары и решетку радиатора. Также под замену пошли диски колес и наружные зеркала.
В салоне оказались внедрены другие панель приборов и руль, плюс современная медиасистема и более удобные передние сиденья. Притом оформлением интерьера «ларчик» оказался похож на оформление только что ушедшего Renault Duster.
И еще одна новость из Тольятти. На сей раз — курьезная: АВТОВАЗ вдруг надумал запретить свободную продажу светодиодных задних фонарей для новой LADA Niva Travel. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связан такой запрет.