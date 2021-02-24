Плюсы и минусы необычного хетчбэка Hyundai Ioniq 5

Что же такое сотворили корейцы? То ли здоровенный хетч, то ли внеклассовый кроссовер. Вот несколько ключевых характеристик. По длине (4635 мм) Hyundai Ioniq 5 превосходит новый Tucson почти на 14 сантиметров! Более того, у огромного Hyundai Palisade между осями 2900 мм, а у «Айоника» — на целый дециметр больше.

Однако по высоте электрическая пятидверка подкачала: 1605 миллиметров «роста» — результат вполне легковой. В общем, эту штуковину надо увидеть своими глазами, чтобы сделать объективные выводы.

Пока же отметим, что перед нами действительно неординарная машина: не только по формату, но и по стилю, ибо своим дизайном современная электрическая разработка напоминает модель Pony семидесятых годов.