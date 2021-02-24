Плюсы и минусы необычного хетчбэка Hyundai Ioniq 5

Что же такое сотворили корейцы? То ли здоровенный хетч, то ли внеклассовый кроссовер. Вот несколько ключевых характеристик. По длине (4635 мм) Hyundai Ioniq 5 превосходит новый Tucson почти на 14 сантиметров! Более того, у огромного Hyundai Palisade между осями 2900 мм, а у «Айоника» — на целый дециметр больше.
Однако по высоте электрическая пятидверка подкачала: 1605 миллиметров «роста» — результат вполне легковой. В общем, эту штуковину надо увидеть своими глазами, чтобы сделать объективные выводы.
Пока же отметим, что перед нами действительно неординарная машина: не только по формату, но и по стилю, ибо своим дизайном современная электрическая разработка напоминает модель Pony семидесятых годов.
В салоне — царство минимализма. Притом современная электрическая платформа E-GMP, на которой базируется новинка, позволила сделать абсолютно ровный пол, а интерьерщики визуально подчеркнули этот факт, отказавшись от центральной консоли — вместо нее придуман сдвижной бокс-подлокотник.
Вообще, авторам внутреннего убранства явно позволили воплотить свои смелые фантазии. Хотя огромная «приборная доска», составленная из двух 12-дюймовых экранов, выглядит эффектно, но вызывает вопросы по части эргономики: не «ослепнут» ли дисплеи без козырьков под ярким солнцем?
Или вот еще. Передние кресла могут откидываться назад, чтобы водитель и пассажир сидели полулежа. Но зачем? Управлять машиной в такой позе откровенно неудобно, а для «релакса» после тяжелого трудового дня лучше выбрать какое-нибудь другое место, а не салон автомобиля.
Но это все «лирика». А «физика» — сразу четыре заявленных модификации. Клиент может выбрать один из двух аккумуляторов — 58 или 72,6 кВт∙ч, а также количество моторов — один или два. В топовой версии «электричка» имеет 306 л. с. мощности и 605 Н∙м момента, а в начальной — 170 л. с. и 350 Н∙м.
Информацию по поводу дальности хода корейцы пока не опубликовали. Но скорее всего, с «большой» батареей Ioniq 5 сможет проезжать около 500 километров. При этом корейские инженеры уже хвастались, что при наличии сверхмощной зарядки запасы энергии можно пополнить на 80% всего за 18 минут.
В Европе электрический Hyundai будут продавать за 41900 евро — это 3 800 000 рублей. Реальные продажи стартуют летом, а к концу году «пятерка» доберется до России. И ее шансы на определенный успех очень даже высоки, ведь вольт-амперные Audi наша публика приняла весьма благосклонно.