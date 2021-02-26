Почему России выгодно, чтобы мир отказался от эксплуатации бензиновых моторов

Первым осмелился GM и заявил, что отказывается от выпуска автомобилей и к 2030 году (то есть через девять лет) станет — как General Electric — производителем электрической утвари, возможно — самобеглой. За ним паникой повеяло из-за дверей Chrysler, который отныне Stellantis — там поставили крест на V8. После чего британская новость от Jaguar о прекращении разработки, а в ближайшее время и производстве дизельных двигателей, переход на электричество и отказ от ДВС, прозвучал с оттенком привычной горечи.
Не хуже других на грабли наступил Ford, взявшийся электрифицировать Европу и нарисовавший график уничтожения: через пять лет все модели станут непременно гибридами, а через девять, как и у конкурента GM, в производстве останутся только электрические изделия. На этом психоз не закончится и в ближайшее время мы станем свидетелями дальнейшей истерии по отказу от полноценных моторов в угоду модным электрическим.
Истерика электрификации закончится нескоро. Но прогресс нормальных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания это не остановит, а лишь притормозит. Получится, как во время войны, когда всемирный автопром сделал паузу в разработке новых моделей, но через пять лет, к 1950 году, восстановился полностью и показал исключительно свежие идеи, конструкции, дизайн, моду, исполнение.
Объявляя о разгоне подразделения SRT, руководитель Chrysler Тим Кунискис попутно обозначил остановку работ над любыми V8. Поскольку голубым важно, чтобы все вокруг быстрее деградировали до травоядного состояния веганов и вместо блистательных двигателей мечтали о гибридах, а затем и бессмысленном электричестве. А на самом деле Тим Кунискис разработку V8 и не подумал прекращать.
Он лишь обозначил паузу и объяснил в кулуарах: когда экологически озабоченные гомосексуалисты уймутся и будут разогнаны, Chrysler достанет из закромов отменные V8 и нормальные люди получат привычную технику, в том числе с эталонным символом Америки — V8 большого объема. Ford и GM к тому моменту убьют двигателестроение безвозвратно, а, к примеру, Jaguar и Volvo сделали это сейчас, перед смертью оставив в гамме модульные моторы объемом 2 литра. И когда настанет 2030 год, полноценные автомобили будут только у Chrysler. А еще у России.
Мы не успеваем переписывать свое законодательство и аккумулируем отсталые технологии. Поэтому иностранцы еще очень долго будут сваливать в Россию то, что неприемлемо нигде в мире. В том числе и двигатели внутреннего сгорания. Но V8 будет только у Chrysler.