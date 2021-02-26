Почему России выгодно, чтобы мир отказался от эксплуатации бензиновых моторов

Первым осмелился GM и заявил, что отказывается от выпуска автомобилей и к 2030 году (то есть через девять лет) станет — как General Electric — производителем электрической утвари, возможно — самобеглой. За ним паникой повеяло из-за дверей Chrysler, который отныне Stellantis — там поставили крест на V8. После чего британская новость от Jaguar о прекращении разработки, а в ближайшее время и производстве дизельных двигателей, переход на электричество и отказ от ДВС, прозвучал с оттенком привычной горечи.

Не хуже других на грабли наступил Ford, взявшийся электрифицировать Европу и нарисовавший график уничтожения: через пять лет все модели станут непременно гибридами, а через девять, как и у конкурента GM, в производстве останутся только электрические изделия. На этом психоз не закончится и в ближайшее время мы станем свидетелями дальнейшей истерии по отказу от полноценных моторов в угоду модным электрическим.

Истерика электрификации закончится нескоро. Но прогресс нормальных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания это не остановит, а лишь притормозит. Получится, как во время войны, когда всемирный автопром сделал паузу в разработке новых моделей, но через пять лет, к 1950 году, восстановился полностью и показал исключительно свежие идеи, конструкции, дизайн, моду, исполнение.