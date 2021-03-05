За что любят и ненавидят кроссовер Suzuki SX4

В 2012 году на Парижском автосалоне состоялась премьера концепт-кара Suzuki S-Cross, из которого через год вырос New SX4. В 2016-м машина пережила обновление.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, покупатели ценят Suzuki SX4 за систему полного привода ALLGRIP SELECT с электромагнитной муфтой, что позволяет на ходу переключать режимы работы в соответствии с дорожными условиями.

Еще одно дотсоинство этого «японца» — турбомотор 1.4 (140 л. с.), состыкованный с 6-ступенчатым «автоматом». Система турбонаддува обеспечивает крутящий момент (220 Нм) в широком диапазоне оборотов, что делает автомобиль достаточно динамичным.

Отдельного упоминания заслуживает лучшая в классе топливная экономичность: расход топлива в смешанном цикле составляет 5,9—6,3 л на 100 км. Также клиенты довольны комфортом и вместительностью, так как объем багажника составляет 430 литров.

Другой несосмненный плюс — безопасность, ведь все без исключения комплектации оснащены 7 подушками безопасности, травмобезопасным педальным узлом и фирменной технологией специально рассчитанных зон запрограммированной деформации спереди и сзади. А вот из минусов мы бы отметили недостаточное количество умной электроники и вкусных опций, а также недешевый прайс. Впрочем, японцы частенько раздают на свои машины скидки.

Между тем, портал «АвтоВзгляд» только что провел длительный тест-драйв еще одного японского хита, внедорожника Suzuki Jimny. Ведь одно дело — провести с автомобилем пару дней, совсем другое — примерить роль владельца. За долгое время эксплуатации приходит осознание многих вещей…