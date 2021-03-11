КАМАЗ специально для Москвы сделал «толкающий» автобус-гармошку

Фото: АвтоВзгляд.
КамАЗ по заказу столичного «Мосгортранса» разработал и построил 18-метровый сочленный «низкопольник» — в обиходе такие автобусы принято называть «гармошками». Несмотря на заверения некоторых наших коллег, это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вовсе не электрическая, а дизельная модель.

Новинка создана по современной «толкающей» схеме привода, когда двигатель, коробка передач и ведущий мост находятся в задней, а не передней части пассажирской машины.
Это достаточно сложно реализовать технически, зато на выходе получается полностью низкопольная модель, притом — очень просторная, поскольку моторная шахта не занимает места посреди пассажирского салона.

Фото: АвтоВзгляд.

В остальном КамАЗ-6922 тоже стоит признать весьма современной разработкой. У него есть системы книлинга (то есть «приседания» возле остановок), кондиционирования и видеонаблюдения. Кроме того, по всему салону разбросаны зарядные устройства для гаджетов, а остекление выполнено двойным (следовательно, зимой внутри будет тепло, а летом — прохладно).

Грузовой автогигант не раскрывает поставщика двигателя и трансмиссии, отмечая лишь, что отдача дизельного мотора — 340 л. с. Автобус оснащен двумя топливными баками на 400 литров солярки, так что запас хода должен быть достаточно солидным.

Сейчас новинка прошла приемочные испытания «Мосгортранса», а впереди ее ждет процедура обязательной сертификации. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители ПАО «КамАЗ», в серию «гармошка», способная перевезти 166 пассажиров, должна пойти до конца этого года.

И еще одна новость из мира комтранса. Осенью 2017 года УАЗ решил отвоевать нишу, давно и успешно захваченную «Газелью-Бизнес» — в Ульяновске сотворили грузовичок «Профи» грузоподъемностью полторы тонны. Однако рыночного успеха новинка добиться не смогла… Чтобы спасти ситуацию, уазовцы решились на масштабную доработку не самой удачной модели.

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11 марта 2021
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