КАМАЗ специально для Москвы сделал «толкающий» автобус-гармошку

В остальном КамАЗ-6922 тоже стоит признать весьма современной разработкой. У него есть системы книлинга (то есть «приседания» возле остановок), кондиционирования и видеонаблюдения. Кроме того, по всему салону разбросаны зарядные устройства для гаджетов, а остекление выполнено двойным (следовательно, зимой внутри будет тепло, а летом — прохладно).

Грузовой автогигант не раскрывает поставщика двигателя и трансмиссии, отмечая лишь, что отдача дизельного мотора — 340 л. с. Автобус оснащен двумя топливными баками на 400 литров солярки, так что запас хода должен быть достаточно солидным.

Сейчас новинка прошла приемочные испытания «Мосгортранса», а впереди ее ждет процедура обязательной сертификации. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители ПАО «КамАЗ», в серию «гармошка», способная перевезти 166 пассажиров, должна пойти до конца этого года.

И еще одна новость из мира комтранса. Осенью 2017 года УАЗ решил отвоевать нишу, давно и успешно захваченную «Газелью-Бизнес» — в Ульяновске сотворили грузовичок «Профи» грузоподъемностью полторы тонны. Однако рыночного успеха новинка добиться не смогла… Чтобы спасти ситуацию, уазовцы решились на масштабную доработку не самой удачной модели.