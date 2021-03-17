Назло «Ларгусу»: Peugeot выводит пассажирский «каблучок» Partner Crossway

Первым процедуру превращения пережил Peugeot Partner, у которого появилась версия Crossway. Несмотря на «кроссоверное» название, новинка имеет передний привод, хотя при этом может похвастаться 18-сантиметровым клиренсом, стальной защитой моторного отсека, а также имитацией блокировки межколесного дифференциала.
За основу пассажирской версии французы взяли «короткое» исполнение фургона, в который внедрили полностью складываемый задний диван. При этом объем багажника — внушительные 675 л, а если сложить сиденья второго ряда, — все 3000 литров. Кроме того, в салоне для есть дополнительные места для хранения вещей.
С точки зрения техники — никаких сюрпризов. Базовым заявлен 115-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, с которым можно заказать 5-ступенчатую «механику» или 6-диапазонный «автомат». Кроме того, клиент может взять 90-сильный турбодизель того же объема, но для него доступна лишь ручная коробка.
Цены таковы. Исполнение 1.6VTi МКП-5 стоит 1 259 000 рублей, 1.6VTi АКП-6 − 1 399 000 рублей, а за дизельный 1.6HDi 90 л. с. МКПП-5 будут просить 1 319 000 рублей.
В начальную комплектацию включены передние электростеклоподъемники, кондиционер, правая боковая сдвижная дверь, фронтальные подушки безопасности и система курсовой устойчивости. Однако за доплату доступны подогревы передних сидений и лобового стекла, парктроник, медиасистема и многое-многое другое.
Любопытно, что конкурентов Peugeot Partner Crossway практически нет. Разве что, LADA Largus, который, к тому же, обойдется заметно дешевле: после недавнего подорожания на 15 000 рублей базовый универсал сейчас отдают за 705 000 рублей, а версию Cross — за 880 000 рублей.
Кстати, АВТОВАЗ только что провел большую модернизацию семейства LADA Largus. Основные пункты обновленческой программы известны, однако за скобками осталось несколько важных моментов, которые точно не оставят без внимания фанаты модели. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие именно.