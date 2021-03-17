Назло «Ларгусу»: Peugeot выводит пассажирский «каблучок» Partner Crossway

Первым процедуру превращения пережил Peugeot Partner, у которого появилась версия Crossway. Несмотря на «кроссоверное» название, новинка имеет передний привод, хотя при этом может похвастаться 18-сантиметровым клиренсом, стальной защитой моторного отсека, а также имитацией блокировки межколесного дифференциала.

За основу пассажирской версии французы взяли «короткое» исполнение фургона, в который внедрили полностью складываемый задний диван. При этом объем багажника — внушительные 675 л, а если сложить сиденья второго ряда, — все 3000 литров. Кроме того, в салоне для есть дополнительные места для хранения вещей.

С точки зрения техники — никаких сюрпризов. Базовым заявлен 115-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, с которым можно заказать 5-ступенчатую «механику» или 6-диапазонный «автомат». Кроме того, клиент может взять 90-сильный турбодизель того же объема, но для него доступна лишь ручная коробка.