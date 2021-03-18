Больше не грузовик: Hyundai представила новый минивэн Staria

Так, Premium имеет четыре ряда сидений для девятерых пассажиров, притом кресла второго ряда разрешается развернуть против хода, устроив этакий «кабинет». Но за доплату доступен трехрядный вариант, где посредине стоит пара роскошных электрифицированных кресел.

Впрочем, в версиях «попроще» Staria может быть даже 11-местной, поскольку спереди установлен широкий диван, отформованный под троих седоков. Разумеется, в отделке салона будут применены менее дорогие материалы и решения.

И еще. В эпоху тотальной глобализации вполне логичным кажется, что одну модель продают по всему миру, лишь слегка адаптируя ее под вкусы местных покупателей. Тем удивительнее, что Hyundai решила сделать абсолютно уникальный кроссовер под названием Bayon, заточенный строго под европейский рынок.