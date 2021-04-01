Opel специально для России выпустил модель Combo Life

Фото производителя.
Как известно, некоторое время назад Peugeot начала делать на своем калужском заводе легкие грузовички Partner, у которых вскоре появились близнецы-братья Citroen Berlingo и Opel Combo. Притом последний только что обзавелся пассажирской версией, которой нет больше нигде, кроме России.

Пятиместный минивэнчик получился из короткобазной версии «каблучка». Моторов — тоже два, оба объемом 1,6 л, но дизельный — отдачей 90 л. с., а бензиновый — мощностью 115 л. с. К обоим прилагается механическая коробка передач, но за доплату для «бензинки» можно заказать современный 6-диапазонный «автомат».

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

В единственную комплектацию за 1 334 000 рублей включены система стабилизации, квартет подушек безопасности, пару сдвижных дверей, кондиционер, противотуманки и круиз-контроль. Однако этот список можно существенно расширить.

Так, в перечень «допов» включены электропривод складывания зеркал, противобуксовочная система Intelli Grip, задний парктроник, продвинутая медиасистема и многое другое.

Очевидно, что главным конкурентом Opel Combo Life станет универсал LADA Largus. Последний недавно обновился по всем фронтам. Портал «АвтоВзгляд» делится живыми впечатлениями об этой важной для россиян новинке.

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1 апреля 2021
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