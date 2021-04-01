Opel специально для России выпустил модель Combo Life

В единственную комплектацию за 1 334 000 рублей включены система стабилизации, квартет подушек безопасности, пару сдвижных дверей, кондиционер, противотуманки и круиз-контроль. Однако этот список можно существенно расширить.

Так, в перечень «допов» включены электропривод складывания зеркал, противобуксовочная система Intelli Grip, задний парктроник, продвинутая медиасистема и многое другое.

Очевидно, что главным конкурентом Opel Combo Life станет универсал LADA Largus. Последний недавно обновился по всем фронтам. Портал «АвтоВзгляд» делится живыми впечатлениями об этой важной для россиян новинке.