Opel специально для России выпустил модель Combo Life

Пятиместный минивэнчик получился из короткобазной версии «каблучка». Моторов — тоже два, оба объемом 1,6 л, но дизельный — отдачей 90 л. с., а бензиновый — мощностью 115 л. с. К обоим прилагается механическая коробка передач, но за доплату для «бензинки» можно заказать современный 6-диапазонный «автомат».
В единственную комплектацию за 1 334 000 рублей включены система стабилизации, квартет подушек безопасности, пару сдвижных дверей, кондиционер, противотуманки и круиз-контроль. Однако этот список можно существенно расширить.
Так, в перечень «допов» включены электропривод складывания зеркал, противобуксовочная система Intelli Grip, задний парктроник, продвинутая медиасистема и многое другое.
Очевидно, что главным конкурентом Opel Combo Life станет универсал LADA Largus. Последний недавно обновился по всем фронтам. Портал «АвтоВзгляд» делится живыми впечатлениями об этой важной для россиян новинке.