Концепт Audi A6 e-tron намекнул, какой будет новая «шестерка»

Фото производителя.
Автомобильные марки уже давно перестали строить абстрактные концепты: сейчас шоу-кары делаются такими, чтобы прозрачно намекать на серийные модели. Вот и Audi e-tron GT, несмотря на статус выставочного экземпляра, аж на 95% характеризует будущую «шестерку».

Некоторое время назад концерн Volkswagen надумал создать принципиально новую электрическую платформу под названием PPE, которая бы применялась только на премиальных «электромобилях». И именно эта архитектура послужит основой для грядущей Audi A6.

Если товарное авто сохранит параметры концепта, то нас ждет очень широкая машина (1960 мм вместо 1886 мм), притом — с кузовом лифтбэк, а не седан.

У премьерного Audi A6 e-tron — два электрических мотора и, соответственно, полный привод. 476 л. с. мощности и 800 Нм момента — достаточные показатели, чтобы автомобиль выстреливал до «сотни» менее чем за четыре секунды.

Фото производителя.

Немцы не пожадничали поставить дорогущий аккумулятор сразу на 100 кВт∙ч: одной его зарядки хватает на 700 километров пробега. А если по пути найдется мощный терминал постоянного тока, то 10-минутной стоянки будет достаточно, чтобы потом отмахать 300 км.

В серию A6 e-tron пойдет нескоро — во второй половине 2022-го, а клиентам машины начнут отдавать вообще в 2023-м. Притом бензиновый вариант появится еще позже… Если вообще появится: к тому моменту техника с ДВС может оказаться списанной на свалку истории.

Кстати, в гамме Audi случилось еще одно пополнение — электрический кроссовер Q4 e-tron, который по формату встал ровно посередине между моделями Q3 и Q5. При этом сами немцы уверяют, что внутри новинка даже просторнее, чем «ку-пятый».

19 апреля 2021
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