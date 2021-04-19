Концепт Audi A6 e-tron намекнул, какой будет новая «шестерка»

Некоторое время назад концерн Volkswagen надумал создать принципиально новую электрическую платформу под названием PPE, которая бы применялась только на премиальных «электромобилях». И именно эта архитектура послужит основой для грядущей Audi A6.

Если товарное авто сохранит параметры концепта, то нас ждет очень широкая машина (1960 мм вместо 1886 мм), притом — с кузовом лифтбэк, а не седан.

У премьерного Audi A6 e-tron — два электрических мотора и, соответственно, полный привод. 476 л. с. мощности и 800 Нм момента — достаточные показатели, чтобы автомобиль выстреливал до «сотни» менее чем за четыре секунды.