Концепт Audi A6 e-tron намекнул, какой будет новая «шестерка»

Некоторое время назад концерн Volkswagen надумал создать принципиально новую электрическую платформу под названием PPE, которая бы применялась только на премиальных «электромобилях». И именно эта архитектура послужит основой для грядущей Audi A6.
Если товарное авто сохранит параметры концепта, то нас ждет очень широкая машина (1960 мм вместо 1886 мм), притом — с кузовом лифтбэк, а не седан.
У премьерного Audi A6 e-tron — два электрических мотора и, соответственно, полный привод. 476 л. с. мощности и 800 Нм момента — достаточные показатели, чтобы автомобиль выстреливал до «сотни» менее чем за четыре секунды.
Немцы не пожадничали поставить дорогущий аккумулятор сразу на 100 кВт∙ч: одной его зарядки хватает на 700 километров пробега. А если по пути найдется мощный терминал постоянного тока, то 10-минутной стоянки будет достаточно, чтобы потом отмахать 300 км.
В серию A6 e-tron пойдет нескоро — во второй половине 2022-го, а клиентам машины начнут отдавать вообще в 2023-м. Притом бензиновый вариант появится еще позже… Если вообще появится: к тому моменту техника с ДВС может оказаться списанной на свалку истории.
Кстати, в гамме Audi случилось еще одно пополнение — электрический кроссовер Q4 e-tron, который по формату встал ровно посередине между моделями Q3 и Q5. При этом сами немцы уверяют, что внутри новинка даже просторнее, чем «ку-пятый».