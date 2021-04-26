В Россию приехал новейший Jeep Grand Cherokee

Фото: АвтоВзгляд
Продажи нового поколения легендарного американского внедорожника Jeep Grand Cherokee еще не начались, но автомобили уже вовсю раскатывают по столичным улицам. Судя по всему, появление новинки у российских дилеров уже не за горами.

Порталу «АвтоВзгляд» удалось запечатлеть новый Jeep Grand Cherokee во время дорожных испытаний на Новорижском шоссе.

По нашим собственным данным, американцы уже завершают процедуры, связанные с омологацией и сертификацией автомобиля для российского рынка. Дилеры начнут принимать заказы на модель в конце 2021 года.

Фото: АвтоВзгляд

Новый Jeep Grand Cherokee стал заметно крупнее своего предшественника, и будет предлагаться не только в пятиместном варианте, но и в исполнении о семи креслах и трех рядах.

Внешность «амриканца» сильно отличается от традиционного квадратичного стиля «Чирка», хотя и не лишилась фамильных черт. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры хороши.

Постоянный полный привод, понижающая передача, «автопилот», а также солидный букет умной электроники, отвечающей за комфорт и безопасность. Именно с таким наборчиком встретит нашего брата Grand Cherokee нового поколения.

Фото: АвтоВзгляд

На первоначальном этапе автомобиль можно будет заказать лишь в топовых версиях с семиместной компоновкой. Из движков ожидаются «бюджетный» атмосферник мощностью в 294 силы, а также грозный V8, выдающий 362 л. с.

Впрочем, полный перечень российских спецификаций и цены будут объявлены ближе к запуску продаж.

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26 апреля 2021
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