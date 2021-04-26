В Россию приехал новейший Jeep Grand Cherokee

Новый Jeep Grand Cherokee стал заметно крупнее своего предшественника, и будет предлагаться не только в пятиместном варианте, но и в исполнении о семи креслах и трех рядах.

Внешность «амриканца» сильно отличается от традиционного квадратичного стиля «Чирка», хотя и не лишилась фамильных черт. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры хороши.

Постоянный полный привод, понижающая передача, «автопилот», а также солидный букет умной электроники, отвечающей за комфорт и безопасность. Именно с таким наборчиком встретит нашего брата Grand Cherokee нового поколения.